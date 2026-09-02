Serdar Pazı’dan borsa yatırımcısına 4 maddelik yol haritası: Hangi hissede ne kadar potansiyel var?

Borsa İstanbul'un günü 14.300 puanın altında, 14.229 seviyesinden kapattığını aktaran Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, gün içi toparlanma çabalarının sınırlı kaldığını ve kapanışa doğru satış baskısının hakim olduğunu ifade etti. Küresel piyasalarda yüksek teknoloji şirketlerine gelen kâr satışlarının olumsuz bir miras bıraktığına değinen Pazı, ABD-İran askeri gerginliği ve Brent petrolün 94 dolara yükselmesiyle küresel risk iştahının zayıf seyrettiğini belirtti. Yurt içinde ise yeni fon rehberi sonrasındaki dalgalanmaların sektörel volatiliteyi canlı tuttuğunu söyleyen Pazı, bilanço döneminin ardından bu haftanın en önemli katalizörlerinin yurt içi enflasyon verileri ile ABD istihdam verileri olacağını dile getirdi.

Ülker (ULKER): Maliyet baskısına karşı güçlü finansal performans

Ülker'in 90,30 TL seviyesindeki kapanışını değerlendiren Serdar Pazı, hissenin 135 TL'den 85 TL'ye gerilemesinin ardından bir dip oluşumu ve yukarı yönlü toparlanma çabasında olduğunu kaydetti. Hisse senedinin 85 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendinin üzerinde kalmasına karşın ortalamalarından henüz anlamlı bir kopuş gerçekleştiremediğini vurgulayan Pazı, kısa vadeli destek seviyesinin 89,50 TL olduğunu belirtti. Düşen trend ile Fibonacci düzeltme seviyesinin kesişim noktası olan 96,70 TL seviyesinin ise ilk güçlü direnç olarak izleneceğini ifade etti.

Şirketin temel rasyolarına da değinen Pazı, yüksek enflasyon ortamında satılan malın maliyetlerindeki artış nedeniyle FAVÖK tarafında göreceli bir düşüş yaşandığını bildirdi. Buna karşın düşük finansman giderleri ve yüksek parasal kazanç sayesinde şirketin beklentilerden daha güçlü bir bilanço açıkladığını ekledi. 0,65 piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanı, %44 halka açıklık oranı ve 33 milyar TL piyasa değerine dikkat çeken Pazı, aracı kurumların konsensüs hedef fiyatı olan 164 TL'nin cari fiyata kıyasla %82 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini paylaştı.

Coca-Cola İçecek (CCOLA): Pakistan ve Orta Asya katkısıyla güçlü seyir

Coca-Cola İçecek'in 76,75 TL seviyesindeki kapanışıyla birlikte kısa vadeli geri çekilmenin bir dip oluşturup oluşturmadığının sorgulandığını aktaran Serdar Pazı, hissenin 74,80 TL seviyesindeki Fibonacci düzeltme desteğine çok yaklaştığını belirtti. 79,00 TL ve 82,50 TL seviyelerindeki hareketli ortalamaların altında seyreden hissenin destek seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını ifade etti.

Şirketin operasyonel gücüne dair bilgiler sunan Pazı, Türkiye'de satışların artmasının yanı sıra uluslararası operasyonların katkısının çok daha belirgin olduğunu bildirdi. Özellikle Pakistan, Kazakistan ve Özbekistan'da satış gelirlerinin daha hızlı arttığını ve bu durumun FAVÖK marjındaki iyileşmeyi desteklediğini dile getirdi. 2,35 PD/DD çarpanına, %29 halka açıklık oranına ve 215 milyar TL piyasa değerine sahip olan şirket için konsensüs hedef fiyatın 117 TL olduğunu belirten Pazı, bunun da yaklaşık %52 yükseliş potansiyeli sunduğunu kaydetti.

TSKB: Sektördeki kısıtlamalardan muaf pozitif ayrışma

TSKB'nin genel bankacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler ve kredi büyümesi sınırlamalarından muaf olduğunu anlatan Serdar Pazı, bankanın küresel büyük kreditörlerden sağladığı kaynakları orta ve uzun vadeli proje finansmanına yönlendirerek stabil büyümesini koruduğunu ifade etti. Hissenin 10,99 TL seviyesindeki kapanışıyla Ülker'e benzer bir teknik görünüm sergilediğini belirten Pazı, hareketli ortalamaların (11,05 TL ve 11,06 TL) birbirine çok yaklaştığını ve bu sıkışmanın yeni bir hareket getirebileceğini söyledi. Teknik olarak 10,70 TL ile 11,25 TL bant aralığının önemini vurgulayan Pazı, teyit için 11,25 TL direncinin yukarı yönlü kırılmasının izlenmesi gerektiğini ekledi.

TSKB'nin temel analizinde komisyon gelirlerindeki ciddi artışa ve iştiraklerden gelen pozitif katkıya dikkat çeken Pazı, takipteki alacaklarda kısmi artış olsa da bankanın net faiz marjını rakiplerine kıyasla çok daha iyi koruduğunu aktardı. 0,61 PD/DD çarpanı, %41 halka açıklık oranı ve 31 milyar TL piyasa değeri bulunan banka için aracı kurum hedef fiyatının 18 TL olduğunu ve bunun da %66 yükseliş potansiyeli taşıdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Efes (AEFES): Yurt dışı ihracat gücü ve 3. çeyrek beklentisi

Anadolu Efes'in 18,08 TL seviyesindeki kapanışıyla önemli Fibonacci destek seviyelerine geri çekildiğini belirten Serdar Pazı, hissenin 18,73 TL ve 19,62 TL'deki hareketli ortalamalarının altında seyrettiğini ifade etti. Teknik toparlanma adına ilk etapta 18,40 TL direncinin üzerine geçilmesi gerektiğini kaydeden Pazı, aşağıda 17,00 TL seviyesinin ana destek, yukarıda ise 19,40 TL seviyesinin direnç olarak önemini koruduğunu bildirdi.

Şirketin iştiraki Coca-Cola dışındaki bira operasyonlarının, yurt içindeki yüksek enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle daha zayıf bir performans gösterdiğini ifade eden Pazı, bu zayıflığın global operasyonlarla dengelendiğini kaydetti. Gürcistan’da ihracat yapılanmasıyla toparlanma yaşandığını, Kazakistan’da ise pozitif seyrin devam ettiğini belirten Pazı, 0,85 PD/DD çarpanına, %32 halka açıklık oranına ve 107 milyar TL piyasa değerine sahip şirket için aracı kurumların 28 TL hedef fiyat belirlediğini paylaştı. Pazı, bu hedef fiyatın %56 yükseliş potansiyeli vadettiğini belirterek, mevsimsel olarak en güçlü dönem olan 3. çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.