Şirketlerin hisse geri alımları 836.3 milyon liraya ulaştı: Yüzde 41’i BİM’den

İSTANBUL / EKONOMİ

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla hisse senedi piyasasında yaşanan sert satışlar şirketleri geri alımları hızlandırmaya itti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun da geri alımları kolaylaştırmasıyla birlikte 19 Mart-24 Mart arasında toplam 836 milyon 329 bin 381 liralık alım yapıldı. Alım yapan şirketler arasında birincilik ise 339 milyon 145 bin 600 liralık geri alım gerçekleştiren BİM’de oldu. Böylece toplam geri alımların da yüzde 41’ine yakınını BİM tek başına gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları 66.7 milyon liralık, Halkbank 52.3 milyon liralık, Gübre Fabrikaları 51 milyon liralık, Türkcell 50 milyon liralık alımlarla dikkat çekti.