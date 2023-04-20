Şişecam'dan pay alımı
Şişecam, EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri'ndeki yüzde 10'luk payına ilişkin alım opsiyonunu kullanacak.
Şişecam, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'deki yüzde 10'luk payına ilişkin alım opsiyonunun kullanılmasına ve tek pay sahibi haline gelmeye karar verdi.
Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2023 tarihli toplantısında;
Şirketimiz ile European Bank for Reconstruction and Development (‘EBRD') arasında 28 Haziran 2016 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığımız Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. paylarının Satım ve Alım Hakkı Sözleşmesi kapsamında, EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki %10'luk payına ilişkin alım opsiyonunun kullanılmasına ve böylelikle Şirket'imizin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin tek pay sahibi haline gelmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasına takiben gerekli bilgilendirme yapılacaktır."