Soho Giyim halka arzı 1,5 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzı başarıyla tamamlandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 15 TL sabit fiyattan yatırımcılara sunuldu.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla satışa çıkarılan 100 milyon TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da yatırımcı grubu bazında tahsisat uygulanmayan halka arzda, filtre edilmemiş verilere göre 667 bin 160 adet emirle satışa sunulan payların 1,23 katına denk gelen 123 milyon 266 bin 813 adet nominal pay için toplam 1 milyar 849 milyon 2 bin 195 TL tutarında talep toplandı.

Dağıtım sonucunda ise 660 bin 121 yatırımcıya toplam 100 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.