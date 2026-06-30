Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama başladı
Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci başladı. Yatırımcılar, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde pay başına 15 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giren Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin talep toplama işlemleri başladı.
Yatırımcılar, 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 15 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek.
Halka arz kapsamında toplam 100 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.
Paylar, SOHOE.HE işlem koduyla Borsa İstanbul'da Borsa'da Satış yöntemiyle satışa çıkarılacak.
Talep toplama sürecinde emirler 10.30 ile 13.00 saatleri arasında iletilebilecek.
İlgili sırada maksimum emir değeri 1,5 milyar TL olarak belirlenirken, aynı MKK sicil numarasına ait birden fazla emir bulunması halinde fiyat ve zaman önceliği esas alınarak yalnızca ilk emir dağıtıma dahil edilecek.