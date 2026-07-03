Soho Giyim ve Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih belli oldu

Borsa İstanbul, Soho Giyim ve Enerji A.Ş. paylarının 6 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da SOHOE işlem koduyla işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un 2 Temmuz tarihli kararına göre, paylar 15 TL baz fiyatla işleme açılacak. Paylarda uygulanacak azami emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Halka arzın tamamı satıldı

Şirketin halka arzında 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplandı.

Pay başına 15 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda, sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 100 milyon TL nominal değerli payın tamamı satıldı. Böylece halka arzın büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Filtrelenmemiş verilere göre halka arza 667 bin 160 emir ile, satışa sunulan payların 1,23 katına karşılık gelen 123 milyon 266 bin 813 TL nominal değerli pay için toplam 1 milyar 849 milyon TL tutarında talep geldi.

Dağıtım sonucunda 660 bin 121 yatırımcıya toplam 100 milyon TL nominal değerli pay dağıtıldı.

Payların büyük bölümü yurt içi yatırımcıya gitti

Halka arz kapsamında 99 milyon 768 bin 866 TL nominal değerli pay, toplam dağıtımın yüzde 99,77'sini oluşturacak şekilde yurt içi yatırımcılara tahsis edildi.

Bunun 97 milyon 65 bin 314 TL nominal değerli kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, 2 milyon 703 bin 552 TL nominal değerli kısmı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.