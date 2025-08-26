Borsa İstanbul’dan yeni rekor! Tarihi zirvesini yeniledi

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 11.539 puana taşıdı.

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 11.539 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi değer kazanmıştı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.497,01 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi fark attı

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

En çok kazanç finansal kiralama faktoring oldu

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,58 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,49 ile elektrik oldu.

Borsa yeni zirveyi gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.539 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, endeks günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak tamamladı.

Yıllık enflasyon beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), açıkladığı verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

