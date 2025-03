S&P 500’de neler oluyor? Hedefler düşüyor!

Nomura Securities çapraz varlık stratejisti Charlie McElligott'a göre, S&P 500 Endeksi'nin kontrollü düşüşü daha geniş bir piyasa erimesi ihtimalini azaltıyor.

CBOE Volatilite Endeksi, S&P 500 yüzde 6 düşerken Şubat sonundan bu yana yaklaşık 10 puan yükseldi. Ancak, volatilitedeki artış ağustos ve aralık aylarında görülen ani yükselişten ziyade kademeli olarak gerçekleşti.

McElligott yaptığı değerlendirmede, "Son dalgalanmaya" daha sonra çöküş koşullarına katkıda bulunan hızlandırıcı akışları ortadan kaldıran uygun mekanik ayırma, kaldıraç azaltma ve yeniden dengeleme işlemleri eşlik etti" dedi.

McElligott, trend takipçileri ve volatilite kontrol fonları gibi sistematik yatırımcıların geri çekilmede maruziyeti azaltmasıyla, "pozisyon alma temizliği, bu özel duygusal olmayan riskten arındırma kaynaklarından iyi bir şekilde devam ediyor ve bu yapıcı" diye ekledi.

RBC Capital, S&P 500 için yıl sonu hedefini 5600 puana indirdi

RBC Capital Markets'tan Lori Calvasina, artık yatay kurumsal kazançları ve farklı bir enflasyon ve faiz oranı senaryosunu yansıtan yeni stres testi modellemesine dayanarak S&P 500 için ayı senaryosunu yılsonuna kadar 5.775'ten 5.600'e düşürdü.

Calvasina müşterilere gönderdiği bir notta, "Seçim sonrası güçlü hisler, baskı altına giren ABD hisse senetleri için 2025'teki yükseliş konsensüsünün önemli bir parçasıydı" dedi.

Calvasina ayrıca S&P 500'de yüzde 14 ila yüzde 20'lik bir düşüş olarak tanımlanan "büyüme korkusu" riskinin arttığını ileri sürdü.

HSBC de Avrupa hisse senetleri için tavsiyesini yükseltirken, ABD için düşürmüştü.

Morgan Stanley'e göre de ABD hisse senetleri yüzde 5 daha düşme potansiyeli taşıyor.

Cboe, S&P 500'de opsiyonları listelemeye hazırlanıyor

Cboe Global Markets Inc. Nisan ayında, yatırımcıların ABD'nin en önemli hisse senedi endeksine hâkim olan bir avuç teknoloji devine olan maruziyetlerini azaltmak istemeleri nedeniyle S&P 500'ün eşit ağırlıklı versiyonu üzerinde opsiyonları listelemeye hazırlanıyor.

Bu durum, yatırımcıların son iki yılın büyük teknoloji kazananlarına olan yatırımlarını terk ettikleri bir döneme denk geliyor. Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. ve Tesla Inc. halen S&P 500'ün piyasa değerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Teknolojideki çöküş, seçim sonrası coşkunun azalması ve gümrük tarifesi endişesi S&P 500'ü şubat zirvesinden yüzde 6'dan fazla aşağı çekti. Cboe'de ürün inovasyonu küresel başkanı Rob Hocking'e göre, ABD'de listelenen en büyük teknoloji şirketlerinin değerlemelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin korkular arttıkça, müşteriler Chicago merkezli opsiyon devinin ABD hisse senetleri karşılaştırma ölçütünün piyasa değeri önyargısını ortadan kaldıran versiyonuna bahis yapmanın bir yolunu sunması için feryat ediyor.