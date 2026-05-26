SpaceX halka arzı öncesi dikkat çeken analiz: S&P 500’ün gerisinde kaldılar

Reuters’ın analizine göre, son beş yılın en yüksek değerlemeli 50 halka arzının büyük kısmı S&P 500 endeksinin gerisinde kaldı. Analizde, yatırımcıların vakaların yaklaşık dörtte üçünde halka arz hisseleri yerine S&P 500 endeks fonu satın alması halinde daha yüksek getiri elde edeceği belirtildi.

İncelenen halka arzlara IPO fiyatından yatırım yapanların ortalama getirisi yüzde 27 olurken, aynı dönemde S&P 500 endeksinin ortalama yüzde 53 yükseldiği kaydedildi. İlk işlem günündeki yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcıların performansının ise daha zayıf gerçekleştiği ifade edildi.

SpaceX halka arzı gündemde

SpaceX’in halka arzının haziran ayında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Şirketin “SPCX” koduyla işlem görmesinin planlandığı ve yaklaşık 1,75 trilyon dolarlık değerleme hedeflediği kaydedildi.

Bu değerlemenin Wall Street tarihindeki en büyük halka arzlardan biri olacağı ifade edildi. Elon Musk’ın, Robinhood ve SoFi gibi platformlar üzerinden bireysel yatırımcılara IPO fiyatından hisse erişimi sağlamayı planladığı aktarıldı.

Şirketin geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar açıkladığı belirtilirken, fiyat/satış oranının yaklaşık 100 seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Karşılaştırma amacıyla Nvidia’nın fiyat/satış oranının yaklaşık 24 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Yapay zekâ şirketleri sırada

SpaceX’in ardından OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketlerinin de halka arz sürecine yönelmesinin beklendiği belirtildi.

Yapay zekâ bağlantılı şirketlere yönelik talebin ABD borsalarını rekor seviyelere taşıdığı ifade edildi. Astera Labs hisselerinin 2024’teki halka arzdan bu yana yüzde 700’den fazla yükseldiği, Arm Holdings hisselerinin ise 2023 halka arzından bu yana yaklaşık yüzde 400 arttığı kaydedildi.

Cerebras Systems hisselerinin halka arz fiyatına göre yüzde 52 yükseldiği ancak ilk işlem günündeki zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 27 gerilediği belirtildi.

Başarısız IPO örnekleri dikkat çekiyor

Rivian hisselerinin 2021 halka arzından bu yana yüzde 82 düştüğü ifade edildi. Şirketin her araç satışında zarar etmeye devam ettiği ve çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolar nakit yaktığı belirtildi.

Figma hisselerinin ilk işlem gününde yaklaşık dört kat yükseldiği ancak daha sonra IPO fiyatının yüzde 35 altına gerilediği kaydedildi.

Alibaba hisselerinin ise 2014 halka arzından bu yana yaklaşık iki kat yükseldiği ancak aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 300’ün üzerinde getiri sağladığı ifade edildi.