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SpaceX'in halka arzına 4 kat talep geldi

Elon Musk'ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX halka arzında talep planlanan büyüklüğün dört katına yaklaştı. Şirket, tarihin en büyük halka arzı olmaya aday talep toplama sürecinde yatırımcılardan 250 milyar doların üzerinde teklif aldı.

Haber Merkezi
Reuters
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SpaceX'in halka arzına 4 kat talep geldi
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250 milyar doların üzerinde teklif tutarı, şirketin halka arz yoluyla toplamayı hedeflediği 75 milyar dolarlık fon büyüklüğünü geride bıraktı.

Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklar, halka arzdaki talep toplama oranının planlanan arz büyüklüğünün üç buçuk ile dört katı arasında seyrettiğini belirtti.

Bankacılar ve yatırımcılar, bu durumu şirkete yönelik güçlü ilginin en son göstergeleri arasında sayıyor. Süreçte uzun vadeli yatırım fonlarının oldukça büyük hacimli emirler ilettiği, Elon Musk'ın da potansiyel yatırımcılarla yapılan bazı çevrimiçi toplantılara kısa süreli katılım gösterdiği ifade edildi.

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