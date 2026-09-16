SpaceX'te satış baskısı riski: 328,4 milyon hissenin kilidi açılıyor

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Space Exploration Technologies (SpaceX), haziran ayında gerçekleştirdiği halka arzın ardından piyasanın yakından takip ettiği şirketlerden biri haline geldi. Şirket hisseleri halka arz sonrasında önemli dalgalanmalar yaşarken, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 34 geriledi.

Buna karşın SpaceX hisselerinin halka arz fiyatı olan 135 doların üzerinde güçlü bir destek bulduğu belirtiliyor. Hisseler, halka arz edildiği gün açılışta görülen yaklaşık 150 dolar seviyesine de yakın seyrediyor.

Şirket hisselerinde şimdi ise yeni bir kilit açılma (lock-up expiration) süreci yaklaşıyor. Bu süreç, şirket içindeki hissedarların ellerindeki belirli miktardaki hisselerin satışa uygun hale gelmesi anlamına geliyor.

24 Eylül'de 328,4 milyon hisse satışa uygun hale gelecek

24 Eylül'de 328,4 milyona kadar SpaceX hissesinin satışa uygun hale gelmesi bekleniyor. Piyasaya önemli miktarda hisse girebilme ihtimali nedeniyle şirketin hisse fiyatı üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

SpaceX'in piyasa değeri yaklaşık 2,05 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket içindeki hissedarlar, mevcut fiyatlardan hisselerinin bir bölümünü satarak önemli miktarda gelir elde etme imkânına sahip olacak.

Ancak hisselerin satışa uygun hale gelmesinin, şirket çalışanlarının veya diğer iç yatırımcıların SpaceX'e olan güvenlerini kaybettikleri anlamına gelmediği belirtiliyor. Şirketin farklı kademelerinde çalışanların SpaceX hisselerine sahip olduğu ve şirketin kuruluşundan halka arzına kadar geçen süreçte değerlemesini önemli ölçüde artırdığı ifade ediliyor.

Son kilit açılmada hisseler yüzde 3,9 geriledi

The Motley Fool'un haberine göre SpaceX hisselerinde son kilit açılma işlemi 9 Eylül'de gerçekleşti. Şirket hisseleri aynı gün yüzde 3,9 değer kaybetti.

Önceki kilit açılmaların ardından görülen fiyat hareketleri dikkate alındığında, 24 Eylül'de de hisselerde satış baskısı oluşabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu durum, hissenin söz konusu seansta mutlaka değer kaybedeceği veya bir sonraki kilit açılma tarihine kadar düşeceği anlamına gelmiyor.

Yeni hisse satışları devam edecek

24 Eylül'deki kilit açılma, SpaceX için daha geniş bir takvimin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.

Şirketin 328,4 milyona kadar yeni hissesinin 9 Ekim ve 24 Ekim'de de satışa uygun hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından 1,3 milyara kadar hissenin, 8 Aralık'ta ise yaklaşık 800 milyon ilave hissenin satışa açılması öngörülüyor.

Daha büyük bir kilit açılma sürecinin ise 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor. SpaceX'in halka arzından bir yıl sonra, 12 Haziran 2027'de CEO Elon Musk'ın şirketteki hisseleri de satışa uygun hale gelecek. Son düzenleyici bildirimlere göre Musk, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 48,4'üne sahip bulunuyor.

Kilit sürelerinin sona ermesi, şirket hisselerinde mutlaka büyük bir düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Yatırımcıların makroekonomik görünüme ilişkin güveninin artması ve SpaceX'in olumlu finansal sonuçlar açıklaması halinde, bazı şirket içi yatırımcıların satış yapmasına rağmen şirketin değerlemesinin yükselmesi mümkün olabilir.

Gelir yüzde 92 arttı

SpaceX, ağustos ayında açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında hisse başına 0,09 dolar zarar ve 7,81 milyar dolar gelir bildirdi.

Sonuçlar, analistlerin hisse başına 0,26 dolar zarar ve 6,93 milyar dolar gelir yönündeki ortalama beklentilerinden daha iyi gerçekleşti.

Şirketin geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 92 artarken, net zararı bir önceki yılın aynı dönemindeki yaklaşık 1 milyar dolardan 541 milyon dolara geriledi.

SpaceX, yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmek için yüksek harcamalarını sürdürmesine rağmen zararını azalttı. Özellikle Starlink ve roket faaliyetleriyle tanınan şirketin büyüme stratejisinde yapay zekanın da önemli bir unsur haline geldiği belirtiliyor.

Şirketin bu alandaki hedeflerine ulaşması halinde, kilit açılma dönemleriyle bağlantılı olası satış baskısının uzun vadede daha sınırlı önem taşıyabileceği değerlendiriliyor.