SPK açığa satış yasağını yeniden uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında ABD-İran savaşının başlamasıyla önlem olarak 1 Mart’ta başlayan ve o günden bu yana uygulanan açığa satış yasağının süresini bir kez daha uzattı. Yasak süresi 26 Mayıs 2026 seans sonuna kadar uzatıldı.

SPK tarafından yapılan duyuru şu şekilde oldu:

“Kurul Karar Organı’nın 08/05/2026 tarih ve 30/903 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 25.04.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 25.04.2026 tarihli ve 27/807 sayılı Kararı’nda öngörülen;

- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Karar, 1 Mart 2026 itibarıyla getirilmesinden bu yana altıncı kez uzatılmış oldu.