SPK açığa satış yasağını yeniden uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış yasağı ve öz kaynak oranına ilişkin esneklik uygulamasının 26 Mayıs’a kadar devam etmesine karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında ABD-İran savaşının başlamasıyla önlem olarak 1 Mart’ta başlayan ve o günden bu yana uygulanan açığa satış yasağının süresini bir kez daha uzattı. Yasak süresi 26 Mayıs 2026 seans sonuna kadar uzatıldı.
SPK tarafından yapılan duyuru şu şekilde oldu:
“Kurul Karar Organı’nın 08/05/2026 tarih ve 30/903 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:
Kurulumuzun 25.04.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 25.04.2026 tarihli ve 27/807 sayılı Kararı’nda öngörülen;
- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına
ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Karar, 1 Mart 2026 itibarıyla getirilmesinden bu yana altıncı kez uzatılmış oldu.