SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırısının Körfez ülkelerine yayılması sonrasında aldığı önlemleri uzatma kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

