SPK Başkanı Gönül: Borsadaki şirketlerin üçte biri son 6 yılda halka arz oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, "Sermaye piyasaları, son yıllarda güçlü bir gelişim gösterdi, yatırımcı tabanı genişledi, halka arzlar arttı, girişim sermayesi yatırım fonları sukuk ihraçları ile yeşil ve sürdürülebilir sermaye piyasası araçları daha görünür hale geldi." dedi.

5. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan SPK Başkanı Gönül, bugünün küresel ekonomik görünümüne bakıldığında, bir tarafta derinleşen belirsizliklerin, diğer tarafta ise hızlanan yapısal dönüşümlerin ve bunların beraberinde getirdiği yeni fırsat alanlarının aynı çerçevede varlık gösterdiği hibrit bir ortamın söz konusu olduğunu söyledi.

Yatırımcı tabanı genişledi

Finansal piyasaların, teknolojik yeniliklerin oluşturduğu ivme ve artan uyum kapasitesi sayesinde tarihsel olarak benzeri az görülür bir esneklik, derinlik, tabana yayılma ve küresel etkileşim düzeyine ulaştığını söyleyen Gönül, şunları kaydetti:

"Hem dünyada yaşanan gelişmeleri hem de Türkiye’nin bu değişim sürecindeki yerini doğru okumak, şüphesiz ki finansın geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi sağlıklı biçimde yapabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu karmaşık küresel ortam; düzenleyici otoriteler olarak bizlerin piyasaları daha dikkatle izlemesini ve daha proaktif hareket etmesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Hedefimiz dün olduğu gibi bugün de sermaye piyasalarımızın daha derin, şeffaf, güvenli ve tabana yayılmasıdır."

SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarının, son yıllarda güçlü bir gelişim gösterdiğini, yatırımcı tabanının genişlediğini, halka arzların arttığını, girişim sermayesi yatırım fonlarının sukuk ihraçları ile yeşil ve sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarının daha görünür hale geldiğini vurguladı.

Borsada işlem gören şirketlerin 3’te 1’i son 6 yılda halka arz oldu

Pay piyasalarında yatırımcı sayısının 6,4 milyonu aştığını, borsada işlem gören şirket sayısının 590'a ulaştığını dile getiren Gönül, sermaye piyasalarında bakiyeli yatırımcı sayısının ise 11 milyona yaklaştığının altını çizdi.

Gönül, "2020 yılından bugüne kadar 204 şirketin halka arzı gerçekleştirilmiş ve bu şirketler piyasadan 222 milyar lira kaynak sağlamıştır. Halihazırda borsada işlem gören şirketlerin 3’te 1’i son 6 yılda halka arz olduğundan halka arza ve sermaye piyasalarına teveccühü buradan görmek mümkün." diye konuştu.

SPK Başkanı Gönül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tabloyu kalıcı kılmak için piyasaların mevzuatsal ve teknolojik altyapısını güçlendirmek, güvenliğini artırmak, yatırımcıyı korumak ve finansal okuryazarlığı geliştirmek önceliğimiz olmaya devam edecektir. SPK olarak biz bu anlamda, vizyonumuzu 3 temel ayak üzerinde yükseltiyoruz. Daha 'güçlü', 'şeffaf' ve 'güvenilir' piyasalar ilk önceliğimizdir. Bu anlamda kamuyu aydınlatma standartlarının güçlendirilmesinden, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının uluslararası normlarla uyumlu şekilde getirilmesine kadar pek çok projeyi uygulamaya koyduk. Bu kapsamda Kurulumuza yapılan başvuru süreçlerinde etkinliği artırmak, şeffaflığı sağlamak ve başvuru sürelerini kısaltmak için E- Başvuru Sistemi'ni hayata geçirdik."

"İşlem gören şirket sayımız 600'e yaklaştı"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'un, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için şirketlerin finansmanını sağlayan ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirterek "Son 5 senede borsamızda 200'e yakın şirket işlem görmeye başladı, böylece işlem gören şirket sayımız 600'e yaklaştı." diye konuştu.

Söz konusu 200 şirketin borsaya getirdiği işlem hacminin, toplam işlem hacminin dörtte birini oluşturduğunu ifade eden Ergun, "Günlük ortalama işlem hacmimiz ise 25 milyar liradan 200 milyar liraya yükseldi." dedi.

Emir iletim hızı 4 kat arttı

Ergun, Borsa İstanbul'da 8 bin 300'e yakın borçlanma aracının işlem gördüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yandan piyasalarımız artan bir ivmeyle büyürken diğer taraftan dünyada finans teknolojisi hızla şekillenirken küresel rekabeti gerimize alabilmek için bilgi teknolojileri altyapımıza yatırım yapmaya devam ettik. Sistemimizde sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerle emir sayısı kapasitemizi 8 kat işlem sayısı kapasitemizi 7 kat emir iletim hızımızı 4 kat arttırdık. Yatırımcılarımıza güvenli ve hızlı bir piyasa erişimi sağlayacak şekilde veri merkezinin genişletildiği farklı ihtiyaçlara alternatif bağlantı imkanlarının sağlandığı uluslararası standartlarda bir hizmet sunuyoruz. Borsa İstanbul piyasaları uçtan uca tek bir platform üzerinde piyasasıyla, takasıyla, saklamasıyla, kaydı izlemesiyle faaliyet göstermektedir."

Takas süresinin kısalmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Takas süresinin T-2'den T-1'e kısaltılması hazırlıkları çalışmalarının takvime uygun bir şekilde devam ettiğini aktaran Ergun, "Tüm kaynak kodlarına sahip olduğumuz teknolojimizi geliştirirken bu teknolojiyi yurt dışında diğer borsalara da satıyoruz. Bu sene Dünya Borsalar Federasyonu'nda teknoloji başarı ödülü aldık." açıklamasında bulundu.

Bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, katılım finansı, kalkınma finansmanı ve bankacılık dışı finans alanlarında katılımcıları buluşturan zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun katıldı.