SPK, DCT Trading Dış Ticaret halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, DCT Trading Dış Ticaret'in 100 milyon TL olan sermayesinin 130 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 30 milyon TL ile hakim ortak Levent Sadık Ahmet'in sahip olduğu 7,5 milyon TL değerli B grubu payları halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 14,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.