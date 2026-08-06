SPK, halka açık şirkete ceza verdi, 5 internet sitesi ile 4 kişiye suç duyurusu yaptı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zeray GYO'ya içsel bilgi niteliğindeki başvuruya ilişkin özel durum açıklamasının yapmamaları nedeniyle 445 bin 243,49 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

5 internet sitesi ve 4 şahsa suç duyurusu yapıldı

SPK bu hafta ayrıca 4 kişi ve 5 internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusu kararı aldı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 'İdol Fx', 'gannmarkets' 'Phase Forex', 'GKM Forex' ve 'GKM Fx' uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaları nedeni ile suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul ayrıca; Murat Tosyalı, Şevki Can Yıldız, Emrah Şen ve Raif Bul hakkında "Yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" nedeni ile suç duyurusu yaptı.