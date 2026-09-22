SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir ilke kararı aldı.

Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, daha önce belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verildi.

Geri alım bedelindeki sınır uygulanmayacak

Karara göre, Kurulun 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır uygulanmayacak.

Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacak.