SPK kapatılan tasfiye edilen fonlar tam liste; Fon ödemeleri başladı mı? (A1 Capital, Atlas, Tera, Hedef, Pusula)

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

(Ekim 2026) SPK kapatılan tasfiye edilen fonlar tam liste; Fon ödemeleri başladı mı (A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula, Tera) detayları araştırılıyor.

Son gelişmelere göre 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı için geri ödeme süreci 8 Ekim Perşembe günü resmen başladı. Bu kapsamda para piyasa fonlarında 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı uygulanacak. 400 binden fazla yatırımcının takip ettiği süreçte gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Tasfiye edilen fonlar ve ödeme süreçlerine ilişkin detayları haberimizde derledik…

(EKİM 2026) SPK KAPATILAN TASFİYE EDİLEN FONLAR TAM LİSTE

Tasfiye edilen fonların şirketlere göre ayrılmış hali ve kodları şöyle:

Portföy şirketi Fon sayısı Fon kodları A1 Capital 9 BHN, BYZ, CBD, CAH, CHY, AJ1, PAB, P1A, SEH Atlas 16 LGO, BSH, AP5, BAC, AP4, ABG, LAI, KHD, BTJ, KLH, PPT, PSE, SNY, DFI, GCD, UHS Bulls 15 BLA, BOS, BBO, BP5, BOH, BI5, BBN, BDO, IHY, BIK, BMU, BPZ, BSN, BUC, YLZ Hedef 31 HLR, HEH, HAT, HKM, HIM, HPL, HDH, HBV, HDA, HVA, HMK, HGH, HGJ, HPI, HFI, HPP, HIN, HKP, KSA, HPF, HMV, FNT, NFK, HYV, HPH, HKJ, HVB, HVC, DUH, HDK, HPZ Pardus 42 AP6, PAO, BST, PHY, BRT, BHH, PBY, BSE, BDI, AC7, PCH, PDH, DHI, DRH, PGE, KHA, AC8, IAU, AC5, KRH, PKU, PMH, PMP, MGE, POF, POS, POB, PO9, PPO, POI, PO8, OHI, POU, PO7, AC4, PST, PSR, SHI, CSH, PYD, PYI, PYR Pusula 12 PHB, PBH, PDG, PDC, PGH, PHN, PKD, PNU, PKZ, PRY, PKM, PCS Tera 6 TLY, DOH, THF, TP2, TLV, T3B

fonalfa.com’da yer alan bilgiye göre alım/satım işlemlerine kapatılan fonların listesi ise şu şekilde:

17 Eylül 2026 Yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm fonları alıma ve satışa kapatıldı; listedeki 130 fonun tasfiyesine karar verildi. Kurul Karar Organının 17.09.2026 tarih ve 57/1706, 57/1707 sayılı kararları (6362 sayılı SPKn md. 96/1): Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföyün kurucusu olduğu fonlar TEFAS'ta işleme kapatıldı; unvanı sayılan fonlar Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye edilecek.Kaynak: SPK Bülteni 2026/60

1 Ekim 2026 A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında tasfiye sırası; tasfiye dışındaki fonlar süreç sonunda yeniden işleme açılabilecek. Tasfiye, unvanında 'para piyasası' geçen fonlardan başlayarak yatırımcı sayısı en çok olandan en aza doğru yürütülecek. Tasfiye kapsamında olmayan ama alım satıma kapatılan fonlar, tasfiye tamamlanınca tüm dağıtım kanallarında yeniden işleme açılabilecek; tarih ve esasları kurucu belirleyecek. Tasfiyedeki fonlarla işlem yapmış olanlar tasfiyeyle görevli banka tarafından daha önce açılabilecek. Kaynak: SPK basın duyurusu, 1 Ekim 2026





2026/61 Sayılı Bülten C Bendi: Tasfiye Edilecek 131 Fonun Tam Listesi

Aşağıdaki tablolar, bültenin C bendindeki listeyi kurucu şirket bazında ve bültendeki sıra numaralarıyla verir. Kod sütunu, SPK’nın 1 Ekim 2026 tarihli İsteğe Bağlı İade Hesaplarına İlişkin Duyurusu’ndaki fon listesinden alınmıştır; tablo başlıklarında her kurucunun 30 Eylül 2026 ara ödeme kararı karşısındaki durumu yer alır. Fon türü sütunu, unvanda yer alan nitelendirmeye göre düzenlenmiştir. Saklayıcı banka bilgisi A/1 maddesinden gelir.

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 9 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; ara ödeme yok; tasfiye sırası 64/1770 ile belirlendi) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 1 BHN A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 2 BYZ A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 3 CBD A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 4 CAH A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 5 CHY A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 6 AJ1 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 7 PAB A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 8 P1A A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon Para piyasası fonu (serbest) 9 SEH A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 16 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775)) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 10 LGO Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 11 BSH Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 12 AP5 Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 13 BAC Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 14 AP4 Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 15 ABG Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon Serbest fon 16 LAI Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 17 KHD Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) 18 BTJ Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 19 KLH Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) 20 PPT Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 21 PSE Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon Para piyasası fonu (serbest) 22 SNY Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 23 DFI Atlas Portföy Serbest Fon Serbest fon 24 GCD Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 25 UHS Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 15 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; ara ödeme yok; tasfiye sırası 64/1770 ile belirlendi) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 26 BLA Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 27 BOS Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 28 BBO Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 29 BP5 Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 30 BOH Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 31 BI5 Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 32 BBN Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 33 BDO Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 34 IHY Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest özel fon 35 BIK Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 36 BMU Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 37 BPZ Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 38 BSN Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 39 BUC Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 40 YLZ Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 31 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775)) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 41 HLR Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 42 HEH Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 43 HAT Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 44 HKM Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 45 HIM Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 46 HPL Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 47 HDH Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 48 HBV Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 49 HDA Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 50 HVA Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 51 HMK Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 52 HGH Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 53 HGJ Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 54 HPI Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 55 HFI Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) 56 HPP Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon Para piyasası fonu 57 HIN Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest özel fon 58 HKP Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) 59 KSA Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon Serbest fon (kısa vadeli) 60 HPF Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 61 HMV Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 62 FNT Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 63 NFK Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 64 HYV Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 65 HPH Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu Para piyasası fonu (katılım) 66 HKJ Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon Para piyasası fonu (serbest) 67 HVB Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 68 HVC Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 69 DUH Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 70 HDK Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 71 HPZ Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) Hisse senedi yoğun serbest fon

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 42 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; ara ödeme yok; tasfiye sırası 64/1770 ile belirlendi) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 72 AP6 Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 73 PAO Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 74 BST Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 75 PHY Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 76 BRT Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 77 BHH Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 78 PBY Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 79 BSE Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 80 BDI Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 81 AC7 Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 82 PCH Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 83 PDH Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 84 DHI Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 85 DRH Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 86 PGE Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 87 KHA Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun fon 88 AC8 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 89 IAU Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 90 AC5 Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 91 KRH Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 92 PKU Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 93 PMH Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 94 PMP Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 95 MGE Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 96 POF Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 97 POS Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 98 POB Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 99 PO9 Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 100 PPO Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 101 POI Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 102 PO8 Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 103 OHI Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 104 POU Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 105 PO7 Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 106 AC4 Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon Para piyasası fonu 107 PST Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 108 PSR Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 109 SHI Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 110 CSH Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 111 PYD Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 112 PYI Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 113 PYR Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 12 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775)) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 114 PHB Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 115 PBH Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 116 PDG Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 117 PDC Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 118 PGH Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 119 PHN Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 120 PKD Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım) 121 PNU Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 122 PKZ Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 123 PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 124 PKM Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu Para piyasası fonu (katılım) 125 PCS Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 6 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T. İş Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775) Sıra Kod Fonun unvanı Fon türü 126 TLY Tera Portföy Birinci Serbest Fon Serbest fon 127 DOH Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun serbest fon 128 THF Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hisse senedi yoğun fon 129 TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Para piyasası fonu 130 TLV Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu Para piyasası fonu (katılım) 131 T3B Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) Hisse senedi yoğun serbest fon

FON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI (A1 CAPİTAL, ATLAS, BULLS, HEDEF, PARDUS, PUSULA, TERA)?

SPK, 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1775 sayılı kararıyla (Bülten 2026/67) Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy’ün tasfiyedeki fonlarında mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarına göre 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verdi; uygulama para piyasası fonlarından başlayacak, ödeme tarihi henüz açıklanmadı. A1 Capital, Bulls ve Pardus fonları bu kararın kapsamında değil; bu fonlar için ayrı karar (64/1770) yalnızca tasfiye sırasını belirliyor.

SPK, tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiyeyi beklemeden kısmi ödeme yapılmasına karar verdi. Ödeme, mutabakatı tamamlanan her katılma payı sahibine uygulanacak; üst sınır ise 1 milyon TL olacak. Ara ödeme tasfiye sonunda hak kazanılacak tutardan mahsup edileceği için bir ek ödeme değil, alacağın bir bölümünün erken ödenmesidir.

64/1775 sayılı karar, Kurul’un 2026/61 sayılı Bülteni ile ilan edilen genel tasfiye esaslarına “ek tasfiye usulü” olarak şu esasları getirmiştir (SPK Bülteni 2026/67):

Kapsam: Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan, tasfiye sürecindeki fonlar. Kimlere: Mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine. Ne kadar: Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olanlara bu tutarın tamamı; 1 milyon TL ve üzerinde olanlara en fazla 1 milyon TL. Ara ödemeye esas net yatırım tutarları her bir hak sahibi bakımından MKK tarafından hesaplanacak; ödeme tarihindeki net yatırım tutarı esas alınacaktır. Hangi sırayla: Bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacaktır. Kararda yatırımcı sayısına dayalı bir sıra öngörülmemiştir. Pay iadesi ve mahsup: Ara ödeme karşılığında katılma payı iadesi yapılmayacak. Payların iadesi ve yatırımcıların kalan haklarının hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak; ara ödeme, yatırımcıların tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben yapılacaktır. Zamanlama: Ödemenin “ivedilikle” yapılacağı belirtilmiştir; kesin bir tarih verilmemiştir.

ÖDEMELER 8 EKİMDE BAŞLADI!

SPK tarafından tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında ödeme süreci başladı. 8 Ekim 2026 itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy tarafından kurulan 17 fonun tasfiyesinde son aşamaya gelindi. Ziraat Bankası, bu fonlara ilişkin ödeme tutarlarını yatırımcıların hesaplarının bulunduğu banka ve aracı kurumlara aktardı. Tutarların yatırımcı hesaplarına geçirilmesi bekleniyor.

Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonları için de ayrı bir ara ödeme kararı bulunuyor. SPK'nın 1 Ekim tarihli duyurusuna göre, mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye tutarından mahsup edilmek üzere her fon için 1 milyon TL'yi aşmayacak şekilde ara ödeme yapılacak. Hesaplamalarda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenen net yatırım tutarları esas alınacak. Ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak.

Ancak yedi portföy şirketine ait 131 fonun tamamında ödemelerin başladığı söylenemiyor. Diğer fonların tasfiye işlemleri devam ediyor. Yatırımcıların, kendi fonlarına ilişkin güncel duyuruları ve banka veya aracı kurum hesaplarını takip etmesi gerekiyor.

hukukcularevi.com’da yer alan ve yatırımcıların sıkça sorduğu sorular ile yanıtları şöyle:

Fonum tasfiye listesinde mi, nasıl öğrenirim?

Hesap ekranınızdan veya e-Devlet MKK e-Yatırımcı sayfasından fonunuzun tam unvanını alın ve bu yazıdaki 131 fonluk listeyle karşılaştırın. Fon kodunu biliyorsanız bu sayfadaki sorgulama aracına yazabilirsiniz; kodlar SPK’nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusundaki listeden alınmıştır. Sonucu tam unvanla teyit edin; çünkü SPK’nın 2026/61 sayılı Bülteni’nin C bendindeki liste fon unvanlarından oluşur. Fonunuzun KAP sayfasında yayımlanacak tasfiye duyurusu da kesin bilgi verir.

TP2 fonu ne olacak?

TP2, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nun kodudur ve SPK’nın tasfiye listesindedir; tasfiyeyi Türkiye İş Bankası yürütür. Fon, SPK’nın 30.09.2026 tarihli 64/1775 sayılı ara ödeme kararının kapsamındadır: mutabakatı tamamlanmış yatırımcıya, MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarı üzerinden en fazla 1 milyon TL ödenecek; uygulama para piyasası fonlarından başlayacağı için TP2 ilk gruptadır. Ara ödeme nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilir. 1 Ekim 2026 itibarıyla ödeme tarihi açıklanmadı.

THF fonu ne olacak?

THF, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun kodudur; unvanında “serbest” ibaresi bulunmayan bir hisse senedi yoğun fondur ve SPK’nın tasfiye listesindedir. Tasfiyeyi Türkiye İş Bankası yürütür. Fon 64/1775 sayılı ara ödeme kararının kapsamındadır; ancak uygulama para piyasası fonlarından başlayacağından THF’de ara ödemenin Tera’nın para piyasası fonlarından (TP2 ve TLV) sonra gelmesi beklenir. Portföyün nakde dönüşümü borsadaki pay satışlarına bağlıdır; nihai tutar katılma payı oranında belirlenir.

Fonum ara ödeme kapsamında mı?

Kurucusu Tera, Pusula, Atlas veya Hedef Portföy olan 65 fon SPK’nın 30.09.2026 tarihli 64/1775 sayılı ara ödeme kararının kapsamındadır; A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy’ün 66 fonu kapsam dışıdır ve bu fonlar için 64/1770 sayılı karar yalnızca tasfiye sırasını belirler. Kapsamdaki fonlarda ara ödeme, mutabakatı tamamlanmış katılma payı sahiplerine yapılır. Kodunuzu bu sayfadaki sorgulama aracına yazarak kapsamı görebilir, hesaplama ve mahsup ayrıntısı için ara ödeme rehberimize bakabilirsiniz.

Fonum listede yok ama kurucusu bu yedi şirketten biri; ne anlama gelir?

Fonunuz yalnızca işleme kapatılmıştır. 2026/60 sayılı Bülten yedi şirketin TEFAS’ta işlem gören tüm fonlarını alım ve satıma kapatmış, bunlardan 131’i ayrıca tasfiyeye alınmıştır. İşleme kapatılan fonlarda paylar hesabınızda kalır ve değerlenmeye devam eder; ancak 2026/61 B bendi uyarınca TEFAS dışı kanallardan da iade talimatı gerçekleştirilemez ve bültende bu grup için bir süre öngörülmemiştir.

Fonumun tasfiyesini hangi banka yürütecek?

2026/61 A/1 maddesine göre Tera Portföy’ün kurucusu olduğu fonlarda T. İş Bankası A.Ş., A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy’ün kurucusu olduğu fonlarda ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. portföy saklayıcısı olarak görevlendirilmiş ve tasfiye süreçlerini yürütmeye yetkilendirilmiştir.

Para piyasası fonundaki param daha hızlı mı gelir?

Büyük ihtimalle evet, ancak bu bir kural değil, portföy yapısının sonucudur. Para piyasası fonlarının portföyü kısa vadeli ve likit araçlardan oluştuğu için nakde dönüşümü hızlıdır. Hisse senedi yoğun fonlarda satış, A/5 maddesi uyarınca yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek zamana yayılabilir. Her iki hâlde de üst sınır A/8’deki altı aylık süredir.

Listede “özel fon” ibaresi olan fonlar farklı mı işlem görür?

Listede iki özel fon yer alır. Özel fon, katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara satılmak üzere kurulan fondur. Tasfiye usulü bakımından 2026/61 sayılı Bülten özel fonlar için ayrı bir düzenleme getirmez; A bendindeki esaslar bu fonlar için de geçerlidir.

Hisse senedi yoğun fon ne demek?

Fon toplam değerinin belirli bir oranının devamlı olarak ortaklık paylarına yatırıldığı fon türüdür; bu nitelik fonun unvanında parantez içinde gösterilir. Listedeki fonların büyük çoğunluğu bu niteliktedir. Tasfiyede anlamı şudur: portföyün nakde dönüşümü borsadaki satışlara bağlıdır ve piyasa derinliğine göre zamana yayılabilir.

Fonumun kodunu listede bulamıyorum, neden?

1 Ekim 2026’dan itibaren kodlar listede yer alıyor. SPK’nın 2026/61 sayılı Bülteni kod içermez; ancak SPK’nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusu 131 fonu kodlarıyla birlikte yayımladı ve bu kodlar listeye eklendi. Kodunuz bu 131 kod arasında yoksa fonunuz tasfiye listesinde değildir; yalnızca işleme kapatılmış olabilir (işleme kapatılan fonlar rehberi). Aynı kurucunun benzer unvanlı fonları bulunduğundan sonucu tam unvanla teyit edin.

Aynı kurucunun birden fazla fonunda payım var; her biri ayrı mı değerlendirilir?

Evet. Karar fon bazındadır, kurucu bazında değil. Aynı kurucunun bir fonu tasfiye listesinde, diğeri yalnızca işleme kapatılmış olabilir. Her fon için ayrı ayrı kontrol yapmanız ve bekleyen talimatınız varsa her biri için ayrı bildirim göndermeniz gerekir.