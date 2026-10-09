SPK kapatılan tasfiye edilen fonlar tam liste; Fon ödemeleri başladı mı? (A1 Capital, Atlas, Tera, Hedef, Pusula)
SPK’nın tasfiye ve işlem durdurma kararlarının ardından binlerce yatırımcının gözü fonlardan yapılacak ödemelere çevrildi. Birikimlerine ulaşmayı bekleyen yatırımcılar, tasfiye edilen fonların tam listesini ve mağduriyetlerin giderilmesi için atılan adımları araştırıyor. Peki, fon ödemeleri başladı mı? A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera fonlarında son durum ne? Ödeme takvimine ve tasfiye sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…
(Ekim 2026) SPK kapatılan tasfiye edilen fonlar tam liste; Fon ödemeleri başladı mı (A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula, Tera) detayları araştırılıyor.
Son gelişmelere göre 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı için geri ödeme süreci 8 Ekim Perşembe günü resmen başladı. Bu kapsamda para piyasa fonlarında 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı uygulanacak. 400 binden fazla yatırımcının takip ettiği süreçte gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Tasfiye edilen fonlar ve ödeme süreçlerine ilişkin detayları haberimizde derledik…
(EKİM 2026) SPK KAPATILAN TASFİYE EDİLEN FONLAR TAM LİSTE
Tasfiye edilen fonların şirketlere göre ayrılmış hali ve kodları şöyle:
|Portföy şirketi
|Fon sayısı
|Fon kodları
|A1 Capital
|9
|BHN, BYZ, CBD, CAH, CHY, AJ1, PAB, P1A, SEH
|Atlas
|16
|LGO, BSH, AP5, BAC, AP4, ABG, LAI, KHD, BTJ, KLH, PPT, PSE, SNY, DFI, GCD, UHS
|Bulls
|15
|BLA, BOS, BBO, BP5, BOH, BI5, BBN, BDO, IHY, BIK, BMU, BPZ, BSN, BUC, YLZ
|Hedef
|31
|HLR, HEH, HAT, HKM, HIM, HPL, HDH, HBV, HDA, HVA, HMK, HGH, HGJ, HPI, HFI, HPP, HIN, HKP, KSA, HPF, HMV, FNT, NFK, HYV, HPH, HKJ, HVB, HVC, DUH, HDK, HPZ
|Pardus
|42
|AP6, PAO, BST, PHY, BRT, BHH, PBY, BSE, BDI, AC7, PCH, PDH, DHI, DRH, PGE, KHA, AC8, IAU, AC5, KRH, PKU, PMH, PMP, MGE, POF, POS, POB, PO9, PPO, POI, PO8, OHI, POU, PO7, AC4, PST, PSR, SHI, CSH, PYD, PYI, PYR
|Pusula
|12
|PHB, PBH, PDG, PDC, PGH, PHN, PKD, PNU, PKZ, PRY, PKM, PCS
|Tera
|6
|TLY, DOH, THF, TP2, TLV, T3B
fonalfa.com’da yer alan bilgiye göre alım/satım işlemlerine kapatılan fonların listesi ise şu şekilde:
17 Eylül 2026 Yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm fonları alıma ve satışa kapatıldı; listedeki 130 fonun tasfiyesine karar verildi. Kurul Karar Organının 17.09.2026 tarih ve 57/1706, 57/1707 sayılı kararları (6362 sayılı SPKn md. 96/1): Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföyün kurucusu olduğu fonlar TEFAS'ta işleme kapatıldı; unvanı sayılan fonlar Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye edilecek.Kaynak: SPK Bülteni 2026/60
1 Ekim 2026 A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında tasfiye sırası; tasfiye dışındaki fonlar süreç sonunda yeniden işleme açılabilecek. Tasfiye, unvanında 'para piyasası' geçen fonlardan başlayarak yatırımcı sayısı en çok olandan en aza doğru yürütülecek. Tasfiye kapsamında olmayan ama alım satıma kapatılan fonlar, tasfiye tamamlanınca tüm dağıtım kanallarında yeniden işleme açılabilecek; tarih ve esasları kurucu belirleyecek. Tasfiyedeki fonlarla işlem yapmış olanlar tasfiyeyle görevli banka tarafından daha önce açılabilecek. Kaynak: SPK basın duyurusu, 1 Ekim 2026
2026/61 Sayılı Bülten C Bendi: Tasfiye Edilecek 131 Fonun Tam Listesi
Aşağıdaki tablolar, bültenin C bendindeki listeyi kurucu şirket bazında ve bültendeki sıra numaralarıyla verir. Kod sütunu, SPK’nın 1 Ekim 2026 tarihli İsteğe Bağlı İade Hesaplarına İlişkin Duyurusu’ndaki fon listesinden alınmıştır; tablo başlıklarında her kurucunun 30 Eylül 2026 ara ödeme kararı karşısındaki durumu yer alır. Fon türü sütunu, unvanda yer alan nitelendirmeye göre düzenlenmiştir. Saklayıcı banka bilgisi A/1 maddesinden gelir.
A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 9 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; ara ödeme yok; tasfiye sırası 64/1770 ile belirlendi)
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|1
|BHN
|A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|2
|BYZ
|A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|3
|CBD
|A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|4
|CAH
|A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|5
|CHY
|A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|6
|AJ1
|A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|7
|PAB
|A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|8
|P1A
|A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
|Para piyasası fonu (serbest)
|9
|SEH
|A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 16 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775))
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|10
|LGO
|Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|11
|BSH
|Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|12
|AP5
|Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|13
|BAC
|Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|14
|AP4
|Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|15
|ABG
|Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
|Serbest fon
|16
|LAI
|Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|17
|KHD
|Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım)
|18
|BTJ
|Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|19
|KLH
|Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım)
|20
|PPT
|Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|21
|PSE
|Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
|Para piyasası fonu (serbest)
|22
|SNY
|Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|23
|DFI
|Atlas Portföy Serbest Fon
|Serbest fon
|24
|GCD
|Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|25
|UHS
|Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 15 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; ara ödeme yok; tasfiye sırası 64/1770 ile belirlendi)
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|26
|BLA
|Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|27
|BOS
|Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|28
|BBO
|Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|29
|BP5
|Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|30
|BOH
|Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|31
|BI5
|Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|32
|BBN
|Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|33
|BDO
|Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|34
|IHY
|Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest özel fon
|35
|BIK
|Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|36
|BMU
|Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|37
|BPZ
|Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|38
|BSN
|Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|39
|BUC
|Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|40
|YLZ
|Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 31 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775))
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|41
|HLR
|Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|42
|HEH
|Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|43
|HAT
|Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|44
|HKM
|Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|45
|HIM
|Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|46
|HPL
|Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|47
|HDH
|Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|48
|HBV
|Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|49
|HDA
|Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|50
|HVA
|Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|51
|HMK
|Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|52
|HGH
|Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|53
|HGJ
|Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|54
|HPI
|Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|55
|HFI
|Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım)
|56
|HPP
|Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon
|Para piyasası fonu
|57
|HIN
|Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest özel fon
|58
|HKP
|Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım)
|59
|KSA
|Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
|Serbest fon (kısa vadeli)
|60
|HPF
|Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|61
|HMV
|Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|62
|FNT
|Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|63
|NFK
|Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|64
|HYV
|Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|65
|HPH
|Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
|Para piyasası fonu (katılım)
|66
|HKJ
|Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
|Para piyasası fonu (serbest)
|67
|HVB
|Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|68
|HVC
|Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|69
|DUH
|Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|70
|HDK
|Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|71
|HPZ
|Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 42 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; ara ödeme yok; tasfiye sırası 64/1770 ile belirlendi)
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|72
|AP6
|Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|73
|PAO
|Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|74
|BST
|Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|75
|PHY
|Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|76
|BRT
|Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|77
|BHH
|Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|78
|PBY
|Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|79
|BSE
|Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|80
|BDI
|Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|81
|AC7
|Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|82
|PCH
|Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|83
|PDH
|Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|84
|DHI
|Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|85
|DRH
|Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|86
|PGE
|Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|87
|KHA
|Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun fon
|88
|AC8
|Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|89
|IAU
|Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|90
|AC5
|Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|91
|KRH
|Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|92
|PKU
|Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|93
|PMH
|Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|94
|PMP
|Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|95
|MGE
|Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|96
|POF
|Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|97
|POS
|Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|98
|POB
|Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|99
|PO9
|Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|100
|PPO
|Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|101
|POI
|Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|102
|PO8
|Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|103
|OHI
|Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|104
|POU
|Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|105
|PO7
|Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|106
|AC4
|Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
|Para piyasası fonu
|107
|PST
|Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|108
|PSR
|Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|109
|SHI
|Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|110
|CSH
|Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|111
|PYD
|Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|112
|PYI
|Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|113
|PYR
|Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 12 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775))
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|114
|PHB
|Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|115
|PBH
|Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|116
|PDG
|Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|117
|PDC
|Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|118
|PGH
|Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|119
|PHN
|Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|120
|PKD
|Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon (katılım)
|121
|PNU
|Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|122
|PKZ
|Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|123
|PRY
|Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|124
|PKM
|Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Para piyasası fonu (katılım)
|125
|PCS
|Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. — tasfiye listesindeki 6 fon (saklayıcı ve tasfiye yetkilisi: T. İş Bankası A.Ş.; 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kapsamında (64/1775)
|Sıra
|Kod
|Fonun unvanı
|Fon türü
|126
|TLY
|Tera Portföy Birinci Serbest Fon
|Serbest fon
|127
|DOH
|Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
|128
|THF
|Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hisse senedi yoğun fon
|129
|TP2
|Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Para piyasası fonu
|130
|TLV
|Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Para piyasası fonu (katılım)
|131
|T3B
|Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
|Hisse senedi yoğun serbest fon
FON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI (A1 CAPİTAL, ATLAS, BULLS, HEDEF, PARDUS, PUSULA, TERA)?
SPK, 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1775 sayılı kararıyla (Bülten 2026/67) Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy’ün tasfiyedeki fonlarında mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarına göre 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verdi; uygulama para piyasası fonlarından başlayacak, ödeme tarihi henüz açıklanmadı. A1 Capital, Bulls ve Pardus fonları bu kararın kapsamında değil; bu fonlar için ayrı karar (64/1770) yalnızca tasfiye sırasını belirliyor.
SPK, tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiyeyi beklemeden kısmi ödeme yapılmasına karar verdi. Ödeme, mutabakatı tamamlanan her katılma payı sahibine uygulanacak; üst sınır ise 1 milyon TL olacak. Ara ödeme tasfiye sonunda hak kazanılacak tutardan mahsup edileceği için bir ek ödeme değil, alacağın bir bölümünün erken ödenmesidir.
64/1775 sayılı karar, Kurul’un 2026/61 sayılı Bülteni ile ilan edilen genel tasfiye esaslarına “ek tasfiye usulü” olarak şu esasları getirmiştir (SPK Bülteni 2026/67):
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Kapsam: Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan, tasfiye sürecindeki fonlar.
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Kimlere: Mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine.
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Ne kadar: Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olanlara bu tutarın tamamı; 1 milyon TL ve üzerinde olanlara en fazla 1 milyon TL. Ara ödemeye esas net yatırım tutarları her bir hak sahibi bakımından MKK tarafından hesaplanacak; ödeme tarihindeki net yatırım tutarı esas alınacaktır.
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Hangi sırayla: Bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacaktır. Kararda yatırımcı sayısına dayalı bir sıra öngörülmemiştir.
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Pay iadesi ve mahsup: Ara ödeme karşılığında katılma payı iadesi yapılmayacak. Payların iadesi ve yatırımcıların kalan haklarının hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak; ara ödeme, yatırımcıların tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben yapılacaktır.
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Zamanlama: Ödemenin “ivedilikle” yapılacağı belirtilmiştir; kesin bir tarih verilmemiştir.
ÖDEMELER 8 EKİMDE BAŞLADI!
SPK tarafından tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında ödeme süreci başladı. 8 Ekim 2026 itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy tarafından kurulan 17 fonun tasfiyesinde son aşamaya gelindi. Ziraat Bankası, bu fonlara ilişkin ödeme tutarlarını yatırımcıların hesaplarının bulunduğu banka ve aracı kurumlara aktardı. Tutarların yatırımcı hesaplarına geçirilmesi bekleniyor.
Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonları için de ayrı bir ara ödeme kararı bulunuyor. SPK'nın 1 Ekim tarihli duyurusuna göre, mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye tutarından mahsup edilmek üzere her fon için 1 milyon TL'yi aşmayacak şekilde ara ödeme yapılacak. Hesaplamalarda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenen net yatırım tutarları esas alınacak. Ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak.
Ancak yedi portföy şirketine ait 131 fonun tamamında ödemelerin başladığı söylenemiyor. Diğer fonların tasfiye işlemleri devam ediyor. Yatırımcıların, kendi fonlarına ilişkin güncel duyuruları ve banka veya aracı kurum hesaplarını takip etmesi gerekiyor.
hukukcularevi.com’da yer alan ve yatırımcıların sıkça sorduğu sorular ile yanıtları şöyle:
Fonum tasfiye listesinde mi, nasıl öğrenirim?
Hesap ekranınızdan veya e-Devlet MKK e-Yatırımcı sayfasından fonunuzun tam unvanını alın ve bu yazıdaki 131 fonluk listeyle karşılaştırın. Fon kodunu biliyorsanız bu sayfadaki sorgulama aracına yazabilirsiniz; kodlar SPK’nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusundaki listeden alınmıştır. Sonucu tam unvanla teyit edin; çünkü SPK’nın 2026/61 sayılı Bülteni’nin C bendindeki liste fon unvanlarından oluşur. Fonunuzun KAP sayfasında yayımlanacak tasfiye duyurusu da kesin bilgi verir.
TP2 fonu ne olacak?
TP2, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nun kodudur ve SPK’nın tasfiye listesindedir; tasfiyeyi Türkiye İş Bankası yürütür. Fon, SPK’nın 30.09.2026 tarihli 64/1775 sayılı ara ödeme kararının kapsamındadır: mutabakatı tamamlanmış yatırımcıya, MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarı üzerinden en fazla 1 milyon TL ödenecek; uygulama para piyasası fonlarından başlayacağı için TP2 ilk gruptadır. Ara ödeme nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilir. 1 Ekim 2026 itibarıyla ödeme tarihi açıklanmadı.
THF fonu ne olacak?
THF, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun kodudur; unvanında “serbest” ibaresi bulunmayan bir hisse senedi yoğun fondur ve SPK’nın tasfiye listesindedir. Tasfiyeyi Türkiye İş Bankası yürütür. Fon 64/1775 sayılı ara ödeme kararının kapsamındadır; ancak uygulama para piyasası fonlarından başlayacağından THF’de ara ödemenin Tera’nın para piyasası fonlarından (TP2 ve TLV) sonra gelmesi beklenir. Portföyün nakde dönüşümü borsadaki pay satışlarına bağlıdır; nihai tutar katılma payı oranında belirlenir.
Fonum ara ödeme kapsamında mı?
Kurucusu Tera, Pusula, Atlas veya Hedef Portföy olan 65 fon SPK’nın 30.09.2026 tarihli 64/1775 sayılı ara ödeme kararının kapsamındadır; A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy’ün 66 fonu kapsam dışıdır ve bu fonlar için 64/1770 sayılı karar yalnızca tasfiye sırasını belirler. Kapsamdaki fonlarda ara ödeme, mutabakatı tamamlanmış katılma payı sahiplerine yapılır. Kodunuzu bu sayfadaki sorgulama aracına yazarak kapsamı görebilir, hesaplama ve mahsup ayrıntısı için ara ödeme rehberimize bakabilirsiniz.
Fonum listede yok ama kurucusu bu yedi şirketten biri; ne anlama gelir?
Fonunuz yalnızca işleme kapatılmıştır. 2026/60 sayılı Bülten yedi şirketin TEFAS’ta işlem gören tüm fonlarını alım ve satıma kapatmış, bunlardan 131’i ayrıca tasfiyeye alınmıştır. İşleme kapatılan fonlarda paylar hesabınızda kalır ve değerlenmeye devam eder; ancak 2026/61 B bendi uyarınca TEFAS dışı kanallardan da iade talimatı gerçekleştirilemez ve bültende bu grup için bir süre öngörülmemiştir.
Fonumun tasfiyesini hangi banka yürütecek?
2026/61 A/1 maddesine göre Tera Portföy’ün kurucusu olduğu fonlarda T. İş Bankası A.Ş., A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy’ün kurucusu olduğu fonlarda ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. portföy saklayıcısı olarak görevlendirilmiş ve tasfiye süreçlerini yürütmeye yetkilendirilmiştir.
Para piyasası fonundaki param daha hızlı mı gelir?
Büyük ihtimalle evet, ancak bu bir kural değil, portföy yapısının sonucudur. Para piyasası fonlarının portföyü kısa vadeli ve likit araçlardan oluştuğu için nakde dönüşümü hızlıdır. Hisse senedi yoğun fonlarda satış, A/5 maddesi uyarınca yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek zamana yayılabilir. Her iki hâlde de üst sınır A/8’deki altı aylık süredir.
Listede “özel fon” ibaresi olan fonlar farklı mı işlem görür?
Listede iki özel fon yer alır. Özel fon, katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara satılmak üzere kurulan fondur. Tasfiye usulü bakımından 2026/61 sayılı Bülten özel fonlar için ayrı bir düzenleme getirmez; A bendindeki esaslar bu fonlar için de geçerlidir.
Hisse senedi yoğun fon ne demek?
Fon toplam değerinin belirli bir oranının devamlı olarak ortaklık paylarına yatırıldığı fon türüdür; bu nitelik fonun unvanında parantez içinde gösterilir. Listedeki fonların büyük çoğunluğu bu niteliktedir. Tasfiyede anlamı şudur: portföyün nakde dönüşümü borsadaki satışlara bağlıdır ve piyasa derinliğine göre zamana yayılabilir.
Fonumun kodunu listede bulamıyorum, neden?
1 Ekim 2026’dan itibaren kodlar listede yer alıyor. SPK’nın 2026/61 sayılı Bülteni kod içermez; ancak SPK’nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusu 131 fonu kodlarıyla birlikte yayımladı ve bu kodlar listeye eklendi. Kodunuz bu 131 kod arasında yoksa fonunuz tasfiye listesinde değildir; yalnızca işleme kapatılmış olabilir (işleme kapatılan fonlar rehberi). Aynı kurucunun benzer unvanlı fonları bulunduğundan sonucu tam unvanla teyit edin.
Aynı kurucunun birden fazla fonunda payım var; her biri ayrı mı değerlendirilir?
Evet. Karar fon bazındadır, kurucu bazında değil. Aynı kurucunun bir fonu tasfiye listesinde, diğeri yalnızca işleme kapatılmış olabilir. Her fon için ayrı ayrı kontrol yapmanız ve bekleyen talimatınız varsa her biri için ayrı bildirim göndermeniz gerekir.