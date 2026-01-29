SPK onay verdi: Borsaya bir şirket daha geliyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Best Brands Grup Enerji Yatırım'IN halka arz başvurusuna onay verdiğini duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 29 Ocak tarihinde paylaştığı haftalık bülteninde Best Brands Grup Enerji Yatırım’ın halka arz başvurusunu onayladı. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. 150 milyon TL olan mevcut sermayesini 38.205.000 TL bedelli olarak artırarak 188.205.000 TL’ye çıkaracak.
Mevcut orak Sürkit Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 16.373.570 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 14,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Best Brands Grup Enerji Yatırım ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2026’da halka arz için onay verdiği şirket sayısı 7’ye çıktı.
2026’da SPK’dan halka arz için onay alan şirketler Meysu Gıda, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Formül Plastik, Üçay Mühendislik, Netcad Yazılım, Akhan Un, Best Brands Grup Enerji olarak sıralandı.