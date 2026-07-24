SPK onayladı: Borsaya 2 yeni şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende 2 şirketin ilk halka arz başvurusuna onay verildiği açıklandı.

Quick Sigorta A.Ş.

Quick Sigorta A.Ş.’nin mevcut 433 milyon 300 bin TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 48 milyon 312 bin 950 TL bedelli artırımla 481 milyon 612 bin 950 TL’ye çıkarılacak.

Halka arzda mevcut ortak payı satışı gerçekleştirilmeyecek. Şirket payları 76,60 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Tüm payların satılması halinde Quick Sigorta’nın toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,70 milyar TL olması bekleniyor.

Bewen Enerji A.Ş.

Bewen Enerji A.Ş.’nin mevcut 261 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 56 milyon TL bedelli artırımla 317 milyon TL’ye çıkarılacak.

Halka arzda ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 24 milyon TL nominal değerli C grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları 48,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplam 80 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon TL olması bekleniyor.

Mevcut ortaklardan Beyçelik Holding A.Ş.’ye ait 10 milyon 80 bin TL, Elewan Energy S.L.’ye ait 12 milyon TL, Faik Çelik’e ait 1 milyon 600 bin TL ve Baran Çelik’e ait 320 bin TL nominal değerli C grubu paylar halka arza konu edilecek.

Böylece iki şirketin halka arzında tüm payların satılması halinde toplam büyüklüğün yaklaşık 7,55 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.

Halka arzların SPK haftalık bülteninde yayımlanan detayları şöyle: