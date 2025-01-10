SPK onayladı: Borsaya yeni bir şirket geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenine göre, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin satış fiyatını 38,70 liradan ilk halka arz başvurusu onaylandı.

Akfen İnşaat halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak belirlendi. Akfen İnşaat’ın halka açıklık oranı 15%. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtılacak.

Akfen İnşaat ne zaman halka arz olacak?

Akfen İnşaat’ın halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Akfen İnşaat halka arz geliri nerede kullanılacak?

Midas'ın haberine göre şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

35-45% Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

55-65% Yatırım Finansmanı

0-10% İşletme Sermayesi

Akfen İnşaat

1986 yılında kurulan Akfen İnşaat, taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini zaman içerisinde çeşitlendirerek, uzun vadeli ve öngörülebilir nakit akışı sağlayan KÖİ projelerine odaklanmıştır.

Akfen İnşaat, Türkiye’nin önde gelen KÖİ Şehir Hastanesi işletmecileri arasında yer alıyor.

Şirketin faaliyetlerinin önemli bir bölümünü KÖİ modelindeki işlettiği şehir hastaneleri oluşturuyor. Şirket aynı zamanda gayrimenkul, yurt işletmeciliği ve taahhüt alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Şirketin işlettiği şehir hastaneleri arasında; Isparta Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi yer almaktadır. Şirketin portföyünde ayrıca Ankara’da bulunan Hacettepe Yurt ve Konukevi yer alıyor.

Şirketin gayrimenkul portföyünde ise; Ankara’da yer alan İncek Loft ve Romanya’da bulunan Romanya Villa projeleri yer almaktadır.

Akfen İnşaat'ın finansal gücü

2024/3 hasılat: 1,3 milyar TL

2024/3 brüt kâr/zarar: 61,6 milyon TL

2023 hasılat: 2,6 milyar TL

2023 brüt kâr/zarar: -60,6 milyon TL

2022 hasılat: 1,8 milyar TL

2022 brüt kâr/zarar: -42,9 milyon TL

(Kaynak: Akfen İnşaat Taslak İzahname)