SPK onayladı: Borsaya yeni bir şirket geliyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arzına onay çıktı. Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arz fiyatı, halka arz büyüklüğü, halka açıklık oranı belli oldu.
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz fiyatı ne nadar?
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi.
Kalyon Güneş Teknolojileri ne zaman halka arz olacak?
Midas'ın haberine göre Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz büyüklüğü ne kadar?
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak belirlendi.
Kalyon Güneş Teknolojileri halka açıklık oranı ne kadar?
Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka açıklık oranı 13,64%. Toplamda 46 milyon 334 bin 639 adet pay dağıtılacak.
Kalyon Güneş Teknolojileri kimin?
Kalyon Güneş Teknolojileri sermayesinin 100%’ü Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
Kalyon Güneş Teknolojileri katılım endeksine uygun mu?
Kalyon Güneş Teknolojileri’nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?
Kalyon Güneş Teknolojileri taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
Kalyon Güneş Teknolojileri Finansal Gücü
2024/3 hasılat: 2,1 milyar TL
2024/3 brüt kâr: 556,5 milyon TL
2023 hasılat: 10,5 milyar TL
2023 brüt kâr: 1,7 milyar TL
2022 hasılat: 5,4 milyar TL
2022 brüt kâr: 548,3 milyon TL
Kalyon Güneş Teknolojileri fiyat istikrarı ve hedefleri
Fiyat istikrarı planlanmaktadır.
1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.
Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz geliri nerede kullanılacak?
Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
45–55% GES hücre/teknoloji iyileştirme yatırımları
45–55% İşletme sermayesi