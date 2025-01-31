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SPK onayladı: Borsaya yeni bir şirket geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arzına onay çıktı. Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arz fiyatı, halka arz büyüklüğü, halka açıklık oranı belli oldu.

Haber Merkezi
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SPK onayladı: Borsaya yeni bir şirket geliyor
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Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz fiyatı ne nadar?

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi.

Kalyon Güneş Teknolojileri ne zaman halka arz olacak?

Midas'ın haberine göre Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz büyüklüğü ne kadar?

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak belirlendi.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka açıklık oranı ne kadar?

Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka açıklık oranı 13,64%. Toplamda 46 milyon 334 bin 639 adet pay dağıtılacak. 

Kalyon Güneş Teknolojileri kimin?

Kalyon Güneş Teknolojileri sermayesinin 100%’ü Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

Kalyon Güneş Teknolojileri katılım endeksine uygun mu?

Kalyon Güneş Teknolojileri’nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?

Kalyon Güneş Teknolojileri taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

Kalyon Güneş Teknolojileri Finansal Gücü 

2024/3 hasılat: 2,1 milyar TL

2024/3 brüt kâr: 556,5 milyon TL

2023 hasılat: 10,5 milyar TL

2023 brüt kâr: 1,7 milyar TL

2022 hasılat: 5,4 milyar TL

2022 brüt kâr: 548,3 milyon TL

Kalyon Güneş Teknolojileri fiyat istikrarı ve hedefleri

Fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz geliri nerede kullanılacak?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

45–55% GES hücre/teknoloji iyileştirme yatırımları

45–55% İşletme sermayesi

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