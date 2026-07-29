SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

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29 Temmuz 2026, 22:15Güncelleme : 29 Temmuz 2026, 22:15

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 105,3 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 milyar liralık, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3 milyar liralık, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin 10 milyar liralık, Garanti Faktoring A.Ş.'nin 100 milyon dolarlık, Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin ise 11 milyar liralık ve 120 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.'nin 600 milyon liralık, Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 4 milyar 750 milyon liralık, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ise 80 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvuruları Kurul tarafından onaylandı.

Kisbu Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kurulmasına yönelik izin talebi de olumlu karşılandı.