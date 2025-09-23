  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. SPK'dan 5 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı
Takip Et

SPK'dan 5 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ pay piyasasında şüpheli işlemler nedeniyle 5 kişiye 24 Eylül itibarıyla 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SPK'dan 5 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı
Takip Et

SPK bültenine göre, Kurul, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ (DAPGM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 5 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla bu isimlere 24 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Trump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladıTrump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladıDünya

 

PFDK'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezasıPFDK'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezasıSpor

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye kredili işlem yasağı
New York borsası güne karışık seyirle başladı
New York borsası güne karışık seyirle başladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı