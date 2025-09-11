SPK'dan 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon liralık, Orfin Finansman AŞ'nin 2 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 775 milyon liralık, Ak Faktoring AŞ'nin 584 milyon liralık, Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık ve 12 milyon dolarlık tahvil veya finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Kurul, "Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu" ve "Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

"Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kurulmasına izin verildi ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgeler onaylandı.

PRM CAPITAL Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmekle sınırlı olmak üzere faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi, işletme adı olarak "PRM Portföy" ifadesinin kullanılmasına izin verilmesi talepleri olumlu karşılandı.

TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık, Fibabanka AŞ Evofone Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar 250 milyon liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 750 milyon liralık, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 200 milyon liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verildi.

16 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.