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SPK'dan 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağını uzatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağını 6 ay süreyle uzattı.

Haber Merkezi
AA
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SPK'dan 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağını uzatma kararı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.

Kurul, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

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