SPK'dan 9 şirkete bilanço için ek süre
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Eylül 2025 tarihli finansal raporlarını süresinde açıklayamayan dokuz şirkete ek süre verdi.
Borsa İstanbul’da konsolide olmayan bilançoların açıklanması için son gün olan 30 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) değerlendirmesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamaya göre, 30.09.2025 tarihli finansal raporların KAP’a bildirimine ilişkin olarak ek süre verilmesi SPK tarafından uygun görülen şirketler ve belirlenen son tarihler şu şekilde oldu:
-
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. – 01.12.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş. – 07.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – 14.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. – 10.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. – 11.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. – 06.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 17.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 07.11.2025 (dahil) tarihine kadar
-
Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. – 14.11.2025 (dahil) tarihine kadar