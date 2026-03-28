SPK'dan açıklama: Açığa satış yasağının süresi uzatıldı

SPK’dan yapılan duyuruda, Kurul Karar Organı’nın 28 Mart 2026 tarihli ve 19/625 sayılı kararı uyarınca, daha önce 15 Mart 2026 tarihli ve 15/517 sayılı kararla yürürlüğe konulan tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

Açığa satış yasağına devam edilecek

Duyuruda , Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulamanın sürdürüleceği ifade edildi.

Kredili işlemlerde esneklik korunacak

Kredili sermaye piyasası işlemlerinde ise öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına devam edileceği aktarılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin 10 Nisan 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.

SPK'dan yapıyan duyuruda "Kurulumuzun 15.03.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 15.03.2026 tarihli ve 15/517 sayılı Kararı’nda öngörülen; - Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, - Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 10.04.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.