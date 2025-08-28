SPK'dan aylar sonra ilk halka arz onayı: Borsaya yeni bir şirket geliyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Dof Robotik Sanayi AŞ’nin halka arzına onay verdi. Kurul en son 6 Şubat'ta 2 şirketin halka arzına onay vermişti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-46 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin ilk halka arzına onay verildiği duyuruldu.
İlk kez payları halka arz edilecek şirketin halka arz fiyatı ve halka arz büyüklüğü şöyle:
Dof Robotik Sanayi AŞ‘nin 1 TL nominal bedelli payları 45,00 TL sabit bedelle halka arz edilecek.
Dof Robotik Sanayi AŞ‘nin halka arz büyüklüğü 2,025 milyar TL olarak gerçekleşecek
Şirket önümüzdeki günlerde onaylı izahnamesini yayınlayacak ve halka arz detayları belli olacak.
Sayıları 150’yi aşan şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nda halka arz sırası bekliyor.