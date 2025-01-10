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SPK’dan Bereket Emeklilik ve DK Girişim Sermayesi’ne onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşunu onaylarken, 200 milyon lira başlangıç sermayeli DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin kuruluşuna izin verdi.

Haber Merkezi
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SPK’dan Bereket Emeklilik ve DK Girişim Sermayesi’ne onay
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SPK haftalık bültenine göre, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fon paylarının kurul kaydına alınması talebi olumlu karşıladı.

Bir milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verildi.

SPK, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verdi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirket hakkında idari para cezasının uygulandı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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