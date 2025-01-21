SPK'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ’nin (SAMAT) paylarına yönelik kredili işlem yasağı getirdiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulamaya alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, şirketin paylarının 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren işlem kısıtlamasına tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SPK kararı doğrultusunda VBTS kapsamında SAMAT.E payları, 21/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak şekilde düzenlenmiştir.”

Tedbirin, paylarda görülen oynaklık nedeniyle uygulandığı ifade edilirken, yatırımcıların kısıtlama süresince dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.