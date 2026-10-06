SPK'dan "Borsa İstanbul 130 kez uyardı" iddiasına yanıt

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul tarafından şüpheli fonlarla ilgili 2025'ten bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak Kurulun bu uyarıları dikkate almadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

SPK'dan yapılan açıklamada, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin yazısında yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Kurul, Borsa İstanbul'dan kendisine ulaşan tüm bildirimlerin değerlendirildiğini vurgulayarak, "Kurulumuz, Borsa İstanbul tarafından gelen tüm bildirimleri titizlikle değerlendirmekte, gerekli denetim ve gözetim işlemlerini yerine getirmektedir" açıklamasını yaptı.

SPK, gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarının dahi dikkate alındığını ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan "130 uyarı" iddiasına ilişkin, "Habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Fon işlemleri nedeniyle 96 suç duyurusu

SPK, yürüttüğü denetimler sonucunda gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

2026'nın ilk dokuz ayında uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı ise 948 milyon lira oldu.

Kurulun açıklamasına göre, 2025 yılında 152 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2026'nın başından bu yana ise hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı 174'e ulaştı.

SPK, bu yıl yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini bildirdi.