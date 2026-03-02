SPK'dan flaş karar! Borsada 5 gün açığa satış işlemleri yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bölgedeki jeopolitik gerginliklerin piyasalara olası etkilerini sınırlamak amacıyla Borsa İstanbul’da bugünden itibaren 6 Mart'a kadar açığa satış işlemlerini durdurdu. Kredili işlemlerde öz kaynak oranı ise esnetilerek uygulanacak.

SPK, bölgede artan jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasalarına olası yansımalarını sınırlamak amacıyla geçici tedbirler aldı.

Kuruldan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

karar verilmiştir."

Kararlar SPK bülteninde şu şekilde yer aldı



Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen;

A)

a) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmasına,

b) Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

c) Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına,

B)

Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari %35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari %20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine

karar verilmiştir.