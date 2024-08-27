SPK'dan iki hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlemle için için tedbir kararı aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul tarafında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret ve Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret olmak üzere olmak üzere iki hissenin paylarına 8 Ağustos - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında kredili işlemler için tedbir kararı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E ve SANFM.E payları 28/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.