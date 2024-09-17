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SPK'dan karar: Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararıyla, Trend Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO.E) paylarına 17 Ekim 2024 tarihine kadar kredili işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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SPK'dan karar: Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Trend Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarına 17 Ekim 2024 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.


Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TDGYO.E payları 18/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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