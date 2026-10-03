SPK'dan kredili işlemlerde süre uzatma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulamanın süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini uzatma kararı aldı.
SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilmesine yönelik mevcut uygulamanın süresi uzatıldı.
Uygulama 30 Ekim'e kadar sürecek
Yeni kararla birlikte kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilmesine ilişkin uygulama, 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar devam edecek.
Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.
Söz konusu uygulama, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulan ve aynı tarihli Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında uygulanıyordu.