SPK onay verdi: Borsaya bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin 19,5 liradan halka arzını uygun buldu.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında, şirketin mevcut ortağı Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 19,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

147.337.401 TL mevcut sermayeye sahip Arf Bio Yenilenebilir Enerji, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 182.837.401 TL'ye yükseltecek.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji ne iş yapar?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, 2015 yılında Ankara’da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Şirket ilk yatırımını Konya’nın Kadınhanı ilçesi Şahören Köyü’nde 5.7 MW’lık güneş enerjisi santrali ile elektrik enerjisi üretmeye başlayarak gerçekleştirdi. Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin ikinci yatırımı ise ​​biyokütle alanında “Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali” olarak gerçekleştirildi. Bu santral, 4,8 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük kurulu güce sahip santrallerinden birisidir. Santral ortalama 36.000.000 kWs elektrik üretimi ile 35.000 kişinin günlük elektrik enerjisi ihtiyacını; sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 10.000 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir.

Söz konusu tesiste, organik kökenli bitki ve süt ineği dışkılarından enerji elde edilirken, aynı zamada atıkların toprağa kazandırılması işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca İnsan ve çevre sağlığı açısından sorun teşkil eden hayvansal ve bitkisel atıklar, biyogaz üretim tesisinde işlenerek, ısı ve elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak bu atıkların organomineral gübreye dönüşümü de sağlanıyor.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz büyüklüğü ne kadar?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz büyüklüğü 916 milyon TL.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka açıklık oranı ne kadar?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka açıklık oranı %25,71. Toplamda 47 milyon adet pay dağıtılacak.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji kimin?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin sermayesinin %97,51’i Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Fonu’na aittir.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji finansal gücü

2023 hasılat: 272,82 milyon TL

2023 net kâr: 101,19 milyon TL

2022 hasılat: 150,75 milyon TL

2022 net kâr: 5 milyon TL

2021 hasılat: 442 milyon TL

2021 net kâr: 101,81 milyon TL

(Kaynak Taslak İzahname)

Arf Bio Yenilenebilir Enerji fiyat istikrarı ve hedefleri

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz geliri nerede kullanılacak?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

%15-20 Mikro alg yatırımı finansmanı

%20-25 Sera yatırımı finansmanı

%10-15 GES yatırımları finansmanı

%20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı

%20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri