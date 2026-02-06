SPK’dan onay çıktı: Borsaya bir şirket daha geliyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ata Turizm İşletmecilik, Taşımacılık, Madencilik, Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, Ata Turizm İşletmecilik'in 11,2 liradan halka arzını uygun buldu.
Ata Turizm’in halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.
Halka arz büyüklüğü 3,1 milyar TL olurken halka açıklık oranı yüzde 34,9. Toplamda 280 milyon adet lot dağıtımı gerçekleştirilecek.
Ata Turizm ne iş yapar?
Ata Turizm 2002 yılında kuruldu. Şirket, otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği, madencilik ve havacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Şirket bünyesinde, Sacred House otel, Cappamasa restoran, Kapadokya Balloons, Venessa Seramik, Dorak Madencilik, ve tur operatörlüğü alanında faaliyet gösteren Asorti gibi markalar yer almaktadır.
Ata Turizm Dorak Holding çatısı altında bulunan 21 iştirakten biridir. Dorak Holding Türkiye’nin pek çok bölgesinde önemli turizm projelerine imza atarak büyümüş ve 2002 yılında şirketler grubuna, 2011 yılında da holdinge dönüşmüştür.
Ata Turizm kimin?
Ata Turizm’im sermayesinin tamamı Tan Turizm Havayolu Taşımacılık’a aittir.
Ata Turizm finansal gücü
2024/3: hasılat: 202,8 milyon TL
2024/3: brüt kâr: 54,8 milyon TL
2023 hasılat: 1 milyar TL
2023 brüt kâr: 472,9 milyon TL
2022 hasılat: 959,2 milyon TL
2022 brüt kâr: 515,9 milyon TL
(Kaynak: Taslak İzahname)
Ata Turizm fiyat istikrarı ve hedefleri
30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.
1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.
Ata Turizm halka arz geliri nerede kullanılacak?
Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
%80-90 Kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı
%10 Otel ve restoranların renovasyonu
%5-10 Taş ocağı kapasite artırımı
%5-10 İşletme sermayesi