SPK’dan onay çıktı: Borsaya bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/29 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende, Ekinciler Demir ve Çelik’in halka arz başvurusuna onay verildiği açıklandı.

Şirketin halka arzında hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemi kullanılacak.

Ekinciler Demir ve Çelik’in mevcut 280 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 40 milyon TL artırılarak 320 milyon TL’ye çıkarılacak.

Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortaklara ait 12 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak.

Şirket paylarının 45,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara arz edileceği açıklandı.

Tüm payların satılması durumunda halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,34 milyar TL olması bekleniyor.

Halka arz kapsamında Ekinciler Holding’e ait 3.339.977 TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Ayrıca Faruk Ekinci, Namık Kemal Ekinci, Haluk Ekinci, Tarık Ekinci, Sıdıka Baytan ve Neziha Ekinci’ye ait 1.236.793’er TL nominal değerli payların da halka arza konu olacağı belirtildi.

İlker Eker, İlkay Eker ve Soner Eker’in sahip olduğu 412.264’er TL nominal değerli B grubu paylar ile Recep Ekinci’ye ait 2.473 TL nominal değerli B grubu paylar da yatırımcılara sunulacak.