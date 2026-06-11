SPK’dan onay çıktı: Borsaya bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre SPK Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin 40 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye Sigorta A.Ş.'nin kâr payından 10 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımını ve Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin iç kaynaklardan 1 milyar 250 milyon liralık sermaye artırımını onayladı.

Ayrıca SPK, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 4 milyar liralık, Creditwest Faktoring A.Ş.'nin 670 milyon liralık, Deva Holding A.Ş.'nin 4 milyar liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 2,5 milyar liralık, Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin 12 milyar lira ve 50 milyon dolarlık, Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş'nin 5 milyar lira ve 50 milyon euroluk, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin ise 150 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi.

Büyükdemir Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu ve Büyükdemir Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'ların kuruluşlarına izin verildi.

Öte yandan, Destek Yatırım Bankası A.Ş.'nin emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına da karar verildi.