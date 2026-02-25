SPK’dan onay çıktı: Borsaya iki şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/10 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. ile Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin ilk halka arz başvurularına onay verildiği duyuruldu.

Buna göre Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin 525.000.000 TL olan mevcut sermayesi, 84.000.000 TL bedelli sermaye artırımı ile 609.000.000 TL’ye çıkarılacak. Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortaklara ait 40.845.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 11,00 TL sabit fiyattan yatırımcılara sunulacak; tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,37 milyar TL olması bekleniyor.

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. tarafında ise şirketin 80.000.000 TL olan mevcut sermayesi, 12.600.000 TL bedelli sermaye artırımı ile 92.600.000 TL’ye yükseltilecek. Halka arz kapsamında mevcut ortaklara ait 6.300.000 TL nominal değerli payların satışı da planlanıyor. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 80,00 TL sabit fiyattan yatırımcılara sunulacak; bu kapsamda tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,51 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Böylece iki şirketin halka arzında toplam büyüklüğün yaklaşık 2,89 milyar TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

Halka arzların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2026/9 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle: