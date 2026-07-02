SPK onay verdi: Türkiye'nin saat markası Saat ve Saat halka arz ediliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırımı ve mevcut ortak paylarının halka arzına ilişkin başvurusunu onayladı.

Onay kapsamında şirket, mevcut 620 milyon 222 bin 18 TL olan çıkarılmış sermayesini 40 milyon 166 bin 973 TL bedelli sermaye artırımıyla 660 milyon 388 bin 991 TL'ye yükseltecek.

Halka arz kapsamında, bedelli sermaye artırımına ek olarak mevcut ortaklara ait 26 milyon 777 bin 982 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Ayrıca, talebin yüksek olması halinde kullanılmak üzere 13 milyon 388 bin 991 TL nominal değerli ek pay satışı da gerçekleştirilebilecek.

Halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlendi

Saat ve Saat'in halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 56 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Şirketin halka arz takvimi ve talep toplama tarihleri ise ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.