SPK'dan üç hisseye tedbir kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında üç payda geçici işlem kısıtlaması getirildi.

VBTS çerçevesinde Arsan Tekstil (ARSAN), Cem Zeytin (CEMZY) ve Gündoğdu Gıda (GUNDG) payları, 17 Şubat 2026 tarihli işlemlerden (seans başı) 16 Mart 2026 tarihli işlemlere kadar (seans sonu) açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Karara göre söz konusu paylarda belirtilen süre boyunca yatırımcılar açığa satış işlemi gerçekleştiremeyecek ve kredili (marjin) işlem yapamayacak. Tedbirin, son dönemde ilgili paylarda görülen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle devreye alındığı değerlendiriliyor.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, piyasalarda aşırı oynaklığın önüne geçmek ve yatırımcıları korumak amacıyla geçici işlem esasları uygulanmasını öngörüyor. Tedbir süresi sonunda paylar, yeni bir karar alınmaması halinde normal işlem kurallarına dönecek.

Piyasa uzmanları, söz konusu uygulamanın kısa vadede işlem hacmi ve fiyat hareketliliği üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.