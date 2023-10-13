SPK'dan Vera Konsept GYO'nun halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept GYO'nun halka arzına izin verdi. Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre halka arz sermaye artırım yöntemiyle yapılacak. 55 milyon lira nominal tutarda hisse, hisse başına 15.78 liradan halka arz edilecek.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı yüzde 26.8, halka arz büyüklüğü 867.9 milyon lira, yaklaşık 31.3 milyon dolar olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 25'e kadar olan bölümüyle mevcut konut ve AVM projesinin finansmanı, yüzde 45'ine kadar olan bölümüyle Gölbaşı arsasında planlanan otel projesinin finansmanı, yüzde 45'e kadar olan bölümüyle yeni arsa alımı veya projelerin finansmanı sağlanacak.