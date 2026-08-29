SPK'nın 500 milyon şartı sonrası Tera'dan 40 milyar TL'lik sermaye tavanı hamlesi

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İkinci adım ise ödenmiş sermayenin 4 milyar TL’ye yükseltilmesi oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) sektörde sermaye yapılarını güçlendirmeye yönelik adımlarının ardından Tera'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket yönetim kurulu, 29 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla mevcut 40 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL’ye çıkarmak üzere SPK’ya başvurma kararı aldı.

Tera böylece, 40 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL’ye çıkararak kayıtlı sermaye tavanını 1000 katına çıkarmak için adım attı.

SPK 500 milyon dedi, TERA 40 milyarlık tavan açtı

Tera'nın kararı SPK’nın portföy yönetim şirketlerine yönelik sermaye kriterlerini yükselterek 500 milyon TL seviyesine kadar çıkan yeni sermaye yükümlülükleri getirdiği döneme denk geldi. Tera’nın çok daha büyük bir sermaye alanı yaratmayı tercih etmesi piyasaların dikkatini çekti. Tera, yalnızca yeni şartlara uyum sağlayacak ölçekte bir artış planlamadı. Şirket, gelecekte gerçekleştirilebilecek sermaye artırımlarının önünü açacak şekilde kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL’ye taşıma kararı aldı. Bu rakam, 500 milyon TL’nin 80 katına karşılık geliyor.

Tera'dan ikinci karar: Sermaye 4 milyar TL

Tera Yönetim Kurulu aynı toplantıda ikinci bir kritik karar daha aldı. Şirket, halen 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 4 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı. Böylece şirketin ödenmiş sermayesinde yaklaşık 26,7 katlık bir artış gündeme gelecek.

TERA neden 40 milyar TL'lik sermaye tavanı açtı?

Tera'nın kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, şirketin kasasına bugün itibarıyla 40 milyar TL gireceği anlamına gelmiyor. Ancak yönetimin önümüzdeki dönemde sermaye tavanını 150 milyon TL’den 4 milyar TL’ye çıkarması sermaye artırımları konusunda çok daha geniş hareket alanına sahip olmasının önünü açıyor.

Gözler SPK'da

Sürecin ilk aşamasında Tera, 40 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı için SPK’dan uygun görüş isteyecek. Sermaye piyasalarında şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesinin tartışıldığı ve SPK’nın sermaye kriterlerini yukarı taşıdığı bir dönemde gelen Tera kararı, ölçeğiyle diğer şirketlerden ayrılıyor. SPK çıtayı yükseltti. Tera ise çıtanın çok üzerinde bir alan açtı: 40 milyar TL. Şimdi piyasaların gözü SPK’dan gelecek kararda.