SPK’nın yeni hesabı: 141,6 milyar liralık pay dolaşım dışı kaldı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı düzenleme sonrası, payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki payları yeniden hesaplandı.

BloombergHT’den Bekir Gürdamar’ın haberine göre, yeni fiili dolaşım oranlarını bugün itibarıyla yayımlamaya başlayan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 11 Haziran ile 12 Haziran arasında fiili dolaşım oranı azalan şirket sayısı 138 oldu.

Toplam 4,6 milyar adet pay fiili dolaşımdan çıkartılırken, bu payların cuma günü kapanış fiyatları itibarıyla toplam piyasa değeri 141,6 milyar lira oldu.

Bununla birlikte fiili dolaşım oranlarındaki azalışın tamamının yeni hesaplama kriteri kaynaklı olmayabileceği, pay geri alımı gibi bazı hisse bazlı farklılıkların da bu oranı değiştirebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

En fazla düşen Lila Kâğıt oldu

Fiili dolaşım oranı en fazla azalan hisse senedi 27 yüzde puanlık azalışla (yüzde 44,01’den yüzde 16,95’e düşüş) Lila Kâğıt oldu. Lila Kağıt’ı 18 yüzde puanlık azalışla Gezinomi Seyahat, 16 yüzde puanlık düşüşle Ziraat GYO ve 15 puan düşüşle Margün Enerji izledi.

Geçtiğimiz aylarda MSCI tarafından MSCI Türkiye endeksine girme kriterini sağlamasına karşın fiili dolaşım oranının pratikte gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle endekslerden çıkarılan Kiler Holding’in fiili dolaşım oranı ise 12 puan gerileyerek yüzde 21’den yüzde 9,4’e indi.

Fiili dolaşımdaki paylarının toplam piyasa değeri 17,6 milyar lira olarak hesaplanan Kiler Holding, böylece cari fiyatlarla TL bazında fiili dolaşımı en fazla gerileyen hisse senedi oldu.

SPK’nın değişikliği

SPK 5 Haziran’da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranı hesaplamasında değişikliğe gitmişti.

Düzenlemeye göre, fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasına, sermaye veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sahip olduğu ve serbest ya da özel fon katılma paylarına verilen paylar da eklendi.

Söz konusu paylar, 15 Haziran’dan itibaren ihraççı paylarının fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutuluyor.

SPK'nın yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası’nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı kavramının belirlenmesine yönelik olarak; a) 19.08.2010 tarihli ve 24/729 sayılı, 17.02.2011 tarihli ve 5/157 sayılı, 30.10.2014 tarihli ve 31/1059 sayılı İlke Kararları ile değişik 23.07.2010 tarihli ve 21/655 sayılı İlke Kararı’na, (A) bendinden sonra gelmek üzere “B) (A) bendi kapsamında fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplanmasına dahil edilmeyen paylara sahip olanların, sahip oldukları serbest veya özel fon katılma payları nedeniyle, ilgili fondaki katılma payı sahiplik oranına isabet eden ihraççı paylarının da fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulmasına,” bendinin eklenmesine ve ilgili karardaki diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesine, b) Fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşımdaki pay oranı verilerinin, değişiklik kapsamında 15.06.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından günlük olarak hesaplanmasına karar verilmiştir."

MSCI uyarısından sonra düzenleme gelmişti

MSCI tarafından mayıs ayında yayımlanan ve Kiler Holding’in endekslerden çıkarılması ile ilgili açıklama şöyleydi:

“Şubat 2026 Endeks İncelemesi ve piyasa katılımcılarından gelen geri bildirimlerin ardından MSCI, Kiler Holding'in serbest dolaşımına ilişkin daha fazla analiz yapmıştır. MSCI, Mayıs 2026 Endeks İncelemesinin bir parçası olarak, fonlar da dâhil olmak üzere bazı hissedarları serbest dolaşımdan serbest olmayan dolaşıma yeniden sınıflandırmıştır. Sonuç olarak, Kiler Holding’in artık endekse dâhil edilme şartlarını karşılamadığına ve MSCI Global Small Cap Endekslerinden çıkarılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, MSCI bu hedefli incelemeyi, Mayıs 2026 Endeks İncelemesinin bir parçası olarak yansıtılan ilgili serbest dolaşımdaki hisse senedi güncellemeleriyle birlikte, diğer bazı Türk menkul kıymetlerine de genişletmiştir.

MSCI, Türk piyasasındaki gelişmeleri izlemeye devam edecek ve serbest dolaşımdaki hisse senedi değerlendirmesi ve piyasa yatırım yapılabilirliği ile ilgili konularda paydaşlarla iletişim halinde olacak ve gerektiğinde daha fazla bilgi paylaşacaktır.”