STOXX endeksinde Türkiye değişikliği: 2 şirket girecek, 3 şirket çıkacak
STOXX'un yıllık gözden geçirmesi kapsamında STOXX Eastern Europe 50 endeksinde Türkiye'den Katılımevim ve Destek Finans Faktoring endekse dahil edilecek. Türkiye İş Bankası, Sabancı Holding ve Turkcell ise endeksten çıkarılacak.
Avrupa borsalarının önde gelen endeks sağlayıcılarından STOXX, yıllık olağan gözden geçirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Euro STOXX 50, STOXX 600 ve STOXX Eastern Europe 50 endekslerinde değişikliklere gidildi.
Türkiye'den 2 şirket endekse girecek, 3 şirket çıkacak
STOXX Eastern Europe 50 endeksinde Türk şirketlerini ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı.
Türkiye İş Bankası (ISCTR), Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL) ve Turkcell (TCELL) endeksten çıkarılacak.
Bu şirketlerin yerine Katılımevim ve Destek Finans Faktoring hisseleri endekse dahil edilecek.