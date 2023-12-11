Sur Tatil Evleri GYO halka arz büyüklüğü 2,21 milyar TL oldu

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin paylarının halka arzı 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirildi.

Ziraat Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda Sur Tatil Evleri GYO sermayesinin 145.000.000,-TL’den 167.500.000,-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet pay ve mevcut ortak Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet pay olmak üzere toplam 45.000.000 adet pay 49,18 TL’den satıldı. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.213.100.000,-TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 45.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,88 katı talep gelmiştir. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’dan planlanan tahsisat tutarının 1,72 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 7,50 katı talep geldi.

Yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.