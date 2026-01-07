Suudi Arabistan borsasında yabancılara tüm limitler kaldırıldı

Suudi Arabistan, sermaye girişlerinin artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla borsada hisse senetlerini yabancı yatırımcılara açma kararıyla tüm kısıtlamaları kaldırdı.

Ülkedeki sermaye piyasasını düzenleyici ve denetleyici kurum, yabancıların işlem yapabilmeleri amacıyla tüm kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

Limit kalmadı

Kısıtlamalardan biri, yabancı yatırımcıların 500 milyon dolar ve üzerinde bir varlığı yönetiyor olması olurken, dün piyasaların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, “Böylece tüm yabancı yatırımcı kategorileri, nitelik şartlarını yerine getirmek zorunda kalmadan piyasaya erişebilecek” denildi.

Ülkede borsanın yabancı tüm yatırımcılara açılma kararı, 2025’te Tadawul All Share Endeksi’nin yaklaşık yüzde 13 değer kaybıyla gelişmekte olan piyasalardaki diğer endekslerden daha kötü performans göstermesi sonrası alındı.

Kurumun açıklamasına göre, 2,3 trilyon dolarlık Suudi borsasında yabancıların sahip olduğu hisselerin değeri eylül ayı sonunda 590 milyar Suudi riyalinin (157,3 milyar dolar) üzerindeydi ve bunun yaklaşık yüzde 88’i ana endekste yer alıyordu.

Yatırımcı çekme

Yapılan değişikliklerin “ek uluslararası yatırımları çekmeye katkıda bulunması” bekleniyor. Barings’in yatırım müdürü Adnan El-Araby, “Suudi Arabistan’da sermaye piyasalarının liberalleşmesine yönelik devam eden ilerleme, sadece krallık için değil, daha geniş bölge için de önemli bir kilometre taşı. Giriş engellerini azaltarak ve daha geniş bir yatırımcı yelpazesini çekecek bu reformlar Suudi Arabistan’ın hisse senedi piyasasına ilgi uyandıracak” yorumunu yaptı.

Jefferies International Limited’in hisse senedi araştırma müdürü Naresh Bilandani de “Endeks ekibimiz, bu gelişmelerin ardından piyasa katılımcıları tarafından yaygın olarak beklenen yabancı sahiplik sınırının mevcut yüzde 49’dan yüzde 60-yüzde 100’e çıkarılmasının, MSCI ve FTSE endeks takipçilerinden 3,4 milyar ila 10,2 milyar dolarlık pasif sermaye girişi çekebileceğini hesapladı” dedi.