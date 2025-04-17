Suwen'den temettü kararı! 59,5 milyon TL dağıtacak

2005 yılında kurulan ve iç giyimden ev giyimine, plaj ürünlerinden çoraba kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Suwen, 2024 yılı finansal sonuçlarının ardından yatırımcılarına sevindirici bir haber verdi. Şirket, Olağan Genel Kurul toplantısında temettü dağıtma kararı alarak 14 Ağustos 2025 tarihinde toplam 59,5 milyon TL nakit kâr payı dağıtacağını açıkladı. Bu kapsamda hisse başına 0,2656 TL ödeme yapılacak.

Net 59 milyon 500 bin TL tutarında nakit kâr payı dağıtacak

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Suwen, 14 Ağustos 2025 tarihinde pay sahiplerine net 59 milyon 500 bin TL tutarında nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net temettü miktarı ise 0,2656 TL olarak açıklandı. Borsa İstanbul’da “SUWEN” koduyla işlem gören şirket, geçtiğimiz yıl boyunca yeni mağaza açılışları, ihracat faaliyetleri ve dijitalleşme yatırımlarıyla dikkat çekmişti.

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz, kaliteli ve ulaşılabilir ürünler sunarken aynı zamanda yatırımcılarımız için de sürdürülebilir bir değer yaratmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizi görmekten mutluyuz. Paydaşlarımızla kazancımızı paylaşmak, büyümemizin önemli bir parçası. Bu doğrultuda aldığımız temettü kararı, güçlü mali yapımızın ve geleceğe duyduğumuz güvenin bir göstergesidir.”